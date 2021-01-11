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Минздрав сократил "зеленый" список стран по COVID-19: где еще могут отдохнуть украинцы

11 января, 14:29

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

"Красный" список стран вырос почти на 30 пунктов

Министерство здравоохранения Украины обновило списки стран "зеленой" и "красной" зон по уровню распространения коронавируса.

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Как сообщает пресс-служба отечественного Минздрава, теперь в "красном" списке не 49 стран, а 78.

В "красный" список попали Литва, Чехия, Великобритания, США, Словакия, РФ, Польша, Беларусь, Турция, Молдова, Румыния, Венгрия, Тунис, Болгария и Доминиканская Республика.

В "зеленый" список пока еще входят Греция, Мальдивы, Египет, Шри-Ланка, Индия, Таиланд и другие популярные у украинских туристов страны.

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Напомним, на утро 11 января количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 90 млн. Число жертв COVID-19 приближается к двум миллионам человек.

Раньше мэр Лондона Садик Хан объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в столице Великобритании из-за коронавируса. Такое решение принято из-за угрозы переполнения больниц.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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туризм Египет Индия Таиланд Шри-Ланка туристы коронавирус зеленый зоны красный

Источник: Сегодня

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