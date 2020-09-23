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Минздрав уточнил, кого обязательно нужно госпитализировать при COVID: инфографика

23 сентября, 21:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Названы пациенты из группы риска

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты госпитализации больных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Пациенты из группы риска, которые подлежат обязательному лечению в стационаре, перечислены в инфографике, размещенной на странице министерства в Facebook.

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Согласно инфографике, в первую очередь при обнаружении коронавирусной инфекции должны быть госпитализированы люди:

  • с тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
  • с цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации;
  • с тяжелым течением артериальной гипертензии;
  • с онкологическими заболеваниями;
  • с декомпенсированным сахарным диабетом;
  • с тяжелыми аллергическими болезнями;
  • с иммуносупрессивными состояниями;
  • с аутоиммунными заболеваниями;
  • с почечной недостаточностью.

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Напомним, по состоянию на утро 23 сентября в Украине подтвердили 3497 новых случаев заражения коронавирусом (184 734 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 63 украинцев (3705 с начала эпидемии). За вторник выздоровели 1769 человек (81 670 с начала эпидемии).

Мы также сообщали, что президент Владимир Зеленский считает, что увеличение заболеваемости спровоцировано главным образом массовыми мероприятиями.

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Минздрав госпитализация пациенты инфографика коронавирус COVID-19
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