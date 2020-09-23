Минздрав уточнил, кого обязательно нужно госпитализировать при COVID: инфографика

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты госпитализации больных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Пациенты из группы риска, которые подлежат обязательному лечению в стационаре, перечислены в инфографике, размещенной на странице министерства в Facebook.
Согласно инфографике, в первую очередь при обнаружении коронавирусной инфекции должны быть госпитализированы люди:
- с тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
- с цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации;
- с тяжелым течением артериальной гипертензии;
- с онкологическими заболеваниями;
- с декомпенсированным сахарным диабетом;
- с тяжелыми аллергическими болезнями;
- с иммуносупрессивными состояниями;
- с аутоиммунными заболеваниями;
- с почечной недостаточностью.
Напомним, по состоянию на утро 23 сентября в Украине подтвердили 3497 новых случаев заражения коронавирусом (184 734 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 63 украинцев (3705 с начала эпидемии). За вторник выздоровели 1769 человек (81 670 с начала эпидемии).
Мы также сообщали, что президент Владимир Зеленский считает, что увеличение заболеваемости спровоцировано главным образом массовыми мероприятиями.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк