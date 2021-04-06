Українська
$ 27,94
32,86
  1. Последние новости Украины

Минздрав объявит о контракте на еще 10 млн доз вакцин в ближайшие дни – Степанов

6 апреля, 02:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украина уже законтрактовала 22 млн доз вакцин

Министерство здравоохранения в ближайшие дни должно объявить о новом контракте на закупку еще по меньшей мере 10 млн доз вакцин от коронавируса.

Реклама

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Я думаю, что в ближайшие дни мы объявим о контрактировании еще как минимум 10 млн доз вакцины", - утверждает министр.

По его словам, речь идет именно о тех вакцинах, которые "согласно подписанным контрактам и уплаченным средствам" должны поступить в Украину в течение 2021 года. Конкретных вакцин министр не назвал.

Степанов добавил, что на сегодняшний день Украина уже законтрактовала 22 млн доз вакцин.

Реклама

Напомним, по словам Степанова, Министерство здравоохранения готовится к росту заболеваемости коронавирусом в ближайшие дни – показатель заболеваемости может достичь 25 000 новых случаев в сутки.

В тренде
Плохие показатели по COVID-19: какие области ближе всего к локдауну

Мы также сообщали, что в Минздраве заявили, что украинцам, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной в Индии, можно делатьвторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной в других странах.

В воскресенье, 4 апреля, президент Украины подписал указ об ускорении вакцинации украинцев, согласно которому, до конца 2021 года планируют привить большинство взрослых украинцев.

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

контракт Минздрав вакцинация вакцина коронавирус Максим Степанов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещеноУкраина
Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки
Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинкиФаново
В Украину возвращается снег: синоптик рассказала, где будет сыпать
В Украину возвращается снег: синоптик рассказала, где будет сыпатьУкраина
"Голая" фотосессия на балконе в Дубае: среди арестованных – украинкиДругие страны
"Это недопустимо": у Зеленского отреагировали на провал со спецпропусками в КиевеВласть
Когда пациент с COVID-19 наиболее заразен: врач-инфекционист дала ответ
Когда пациент с COVID-19 наиболее заразен: врач-инфекционист дала ответУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять