Минздрав объявит о контракте на еще 10 млн доз вакцин в ближайшие дни – Степанов

Министерство здравоохранения в ближайшие дни должно объявить о новом контракте на закупку еще по меньшей мере 10 млн доз вакцин от коронавируса.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Я думаю, что в ближайшие дни мы объявим о контрактировании еще как минимум 10 млн доз вакцины", - утверждает министр.

По его словам, речь идет именно о тех вакцинах, которые "согласно подписанным контрактам и уплаченным средствам" должны поступить в Украину в течение 2021 года. Конкретных вакцин министр не назвал.

Степанов добавил, что на сегодняшний день Украина уже законтрактовала 22 млн доз вакцин.

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Напомним, по словам Степанова, Министерство здравоохранения готовится к росту заболеваемости коронавирусом в ближайшие дни – показатель заболеваемости может достичь 25 000 новых случаев в сутки.

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Мы также сообщали, что в Минздраве заявили, что украинцам, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной в Индии, можно делатьвторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной в других странах.

В воскресенье, 4 апреля, президент Украины подписал указ об ускорении вакцинации украинцев, согласно которому, до конца 2021 года планируют привить большинство взрослых украинцев.

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