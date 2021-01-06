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Минздрав выступает против отмены январского локдауна – Степанов

6 января, 10:19

Денис Беспалов Денис Беспалов

В настоящий момент более 23 тысяч человек находятся в больницах, 10% – это тяжелые больные

Министерство здравоохранения выступает против отмены январского локдауна.

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Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы против перенесения карантина или его отмены", – сказал он.

Министр напомнил, что в Украине на сегодняшний день – в праздничный период – фиксируется 5-7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, ежедневно от COVID-19 умирает около 200 человек. В настоящий момент более 23 тысяч человек находятся в больницах, 10% – это тяжелые больные.

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Ранее сайт "Сегодня" со ссылкой на источник в Офисе президента сообщил, что решение Кабинета министров о введении жесткого карантина в период с 8 по 24 января никто не отменял.

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Тем временем в СМИ появилась информация, что условия ужесточения "зимнего" карантина Кабмин может пересмотреть 7 января.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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карантин коронавирус Максим Степанов
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