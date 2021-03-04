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Минздрав засекретил условия закупки COVID-вакцин: у Степанова объяснили причину

4 марта, 10:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Разглашение условий контракта приведет к разрыву отношений с производителем, говорит Шаталова

Отечественный Минздрав заключил соглашение с британским посредником – компанией Crown Agents – о неразглашении информации об условиях закупки вакцин против COVID-19. В случае нарушения договоренности может дойти до разрыва контракта с производителем препарата.

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Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

По ее словам, это условие содержалось в приказе Минздрава от 19 февраля, которым было распределено количество вакцин по регионам.

"Цитирую: "Обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19". Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents", – рассказала чиновница.

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Напомним, 15 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав лишил госпредприятие "Медицинские закупки Украины" полномочий заниматься переговорами и поставками вакцины от коронавируса в страну в пользу международной компании Crown Agents. Замену оператора по приобретению вакцины объяснили якобы неэффективностью работы "Медзакупок".

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После этого посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что конфликт между Минздравом и "Медзакупками" может стать угрозой для предоставления макрофинансовой помощи Европой.

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Минздрав вакцина секрет коронавирус неразглашение COVID-19 Covishield Crown Agents

Источник: Сегодня

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