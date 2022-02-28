Мир на грани катастрофы: Кулеба о ядерном безумии Путина

Министр заявил, что использование ядерного оружия станет атакой на все человечество

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет ввергнут в катастрофу.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Воспрепятствовать любой ценой"

По словам министра, возможное использование ядерного оружия будет "безумием, которое ввергнет мир в катастрофу".

"Если то, что делает сейчас президент Путин, та война, которую он развязал, – это атака на мировой порядок, то использование ядерного оружия станет атакой на все человечество. И этому нужно любой ценой воспрепятствовать", – сказал Кулеба.

Что произошло

В Беларуси состоялся референдум по поправкам в Конституцию Республики. ЦИК объявила результаты.

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Беларусь фактически аннулирует статус безъядерного государства, поскольку "за" проголосовали 65,16% граждан. Таким образом, решение принято.

Напомним, в Пентагоне отреагировали на угрозы президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии. Российский лидер привел российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.

По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников.

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