Мир преодолел лишь середину пути в борьбе с коронавирусом – ВОЗ

В ВОЗ заявили, что мир лишь на середине пути борьбы с коронавирусом и до завершения пандемии еще далеко.
Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью НВ.
"Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются примерно два года, поэтому мы пока только на середине пути", - сказал Клюге.
Он обратил внимание на то, что коронавирус очень непредсказуем и организации достаточно сложно прогнозировать развитие ситуации.
"Как только меры профилактики, локдауну и усилий по контролю над вирусом активно применятся, он пойдет на спад. Стоит расслабиться – и мы снова видим быстрый рост числа больных", - добавил Клюге.
Ранее мы сообщали, что риск заразиться коронавирусом во время празднования Нового года в ресторанах и кафе очень высок.
Также мы писали, что с 19 декабря в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения – к списку запретов "оранжевой зоны" добавились еще некоторые.
Кроме того, министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что локдаун в январе во время праздников позволит экономике менее болезненно перенести ограничения.
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