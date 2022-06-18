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Мира без справедливости не будет – Яценюк про важность единства в ЕС

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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18 июня, 21:19
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Глава КБФ отметил, что в Европе есть две "партии" – "партия мира" и "партия справедливости"
Если единство в западном мире исчезнет – это будет победа для диктаторов и автократов, заявил Арсений Яценюк
Если единство в западном мире исчезнет – это будет победа для диктаторов и автократов, заявил Арсений Яценюк / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

В Европе есть две "партии": "партия мира" и "партия справедливости". Но если не будет достигнута справедливость, то и мира не будет, заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава КБФ Арсений Яценюк в эфире LBC Radio.

Он подчеркнул, что справедливость может быть достигнута наказанием ответственных за преступления против человечности и военные преступления, "привлечением к ответственности персонально Путина и тех, кто приказал начать эту войну против Украины".

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Арсений Яценюк отметил сверхважность единства свободного мира.

"Если это единство в ЕС и в западном мире исчезнет – это будет катастрофа для западного мира. И это будет победа для диктаторов и автократов", – сказал он.

Глава Киевского форума безопасности подчеркнул, что суверенитет Украины имеет большое значение для европейских стран.

"Поэтому это жизненно важный вопрос для свободного мира – бороться за независимость и суверенитет Украины, бороться за права и свободы и за ценностные устои Европы", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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