Мира без справедливости не будет – Яценюк про важность единства в ЕС

В Европе есть две "партии": "партия мира" и "партия справедливости". Но если не будет достигнута справедливость, то и мира не будет, заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава КБФ Арсений Яценюк в эфире LBC Radio.
Он подчеркнул, что справедливость может быть достигнута наказанием ответственных за преступления против человечности и военные преступления, "привлечением к ответственности персонально Путина и тех, кто приказал начать эту войну против Украины".
Арсений Яценюк отметил сверхважность единства свободного мира.
"Если это единство в ЕС и в западном мире исчезнет – это будет катастрофа для западного мира. И это будет победа для диктаторов и автократов", – сказал он.
Глава Киевского форума безопасности подчеркнул, что суверенитет Украины имеет большое значение для европейских стран.
"Поэтому это жизненно важный вопрос для свободного мира – бороться за независимость и суверенитет Украины, бороться за права и свободы и за ценностные устои Европы", – подчеркнул Арсений Яценюк.
Читайте также: