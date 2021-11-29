Митинги антивакцинаторов и угроза нового штамма: рассказываем все о COVID-ситуации в Украине

На 29 ноября в Украине зафиксировали менее 6 тысяч новых подтвержденных случаев коронавируса. Хотя ситуация продолжает улучшаться, появилась новая угроза – штамм "Омикрион".
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Статистика коронавируса в Украине
За сутки 28 ноября в Украине зафиксировано 5804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 530, медработников – 72).
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Всего в сутки:
- госпитализированы – 2 082 человека;
- летальных исходов – 297;
- выздоровело – 10 477.
Вакцинация
В воскресенье, 28 ноября, вакцинировались против коронавируса 93 970 человек. Одну дозу получили 31 069 человек, полностью иммунизированы – 62 901 человек.
Старт вакцинации от COVID-19 в Украине прошел 24 февраля 2021 года. С начала кампании проведено всего 24 288 230 прививок.
Карантинные зоны в Украине
Показатели значительно улучшились в Киеве – ни один показатель не соответствует красной зоне, хотя столица в ней остается. Кроме того, в Черкасской области улучшился показатель коэффициента выявления случаев инфицирования – теперь он в пределах нормы.
Кроме того, Харьковская область пробыла в желтой зоне карантина по показателям всего один день – сегодня она уже оранжевая. Полный список областей по карантинным зонам 29 ноября:
Красная
- Киев
- Винницкая
- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Запорожская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Ровенская
- Сумская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черниговская
Оранжевая
- Закарпатская
- Полтавская
Желтая зона
- Кировоградская
- Тернопольская
- Харьковская
- Черновицкая (область)
Лекарства от COVID-19: доступны ли в Украине
За последний месяц в мире появилось два препарата, которые используют для лечения коронавируса. Это "Молнупиравир" фирмы Merck и "Пакславид" фирмы Pfizer.
Доктор Евгений Комаровский назвал некоторые особенности лечения этими препаратами:
- цена – около 700 долларов на курс лечения;
- в Украине таких препаратов нет;
- препараты эффективны только тогда, когда они назначаются в первые три дня заболевания.
По словам Комаровского, препарат, который существуют в нашей стране под названием "Ремдесивир", не имеет никакого отношения к применению в первые дни болезни.
"Этот препарат используется тогда, когда у человека подтвердили среднюю тяжесть болезни. Или людей с серьезным фоном – гипертонией, ожирением", – уточнил доктор.
Новый штамм "Омикрон"
Недавно мир всколыхнула новость, что штамм активно распространяется и может переноситься тяжелее "Дельты". Комаровский рассказал, что ответа, защищает ли вакцинация от COVID-19 от нового штамма коронавируса "Омикрон", нет. Если штамм опаснее предыдущих, то может потребоваться другая вакцина.
По словам врача, из-за появления нового штамма коронавируса, антивакцинаторы продолжат обвинять вакцину в неэффективности против болезни.
"Сейчас буквально в течение двух недель будут ответы на большинство вопросов. Большое количество людей, ученых, исследователей будут изучать, как вирус передается, как он передается в группе вакцинированных. Я считаю, что через 10 дней мы ответим на все вопросы", — отметил Евгений. Комаровский.
Антивакцинаторы продолжают митинговать
В воскресенье, несмотря на дождь, в Одессе устроили очередную акцию. Несколько десятков человек собрались у стен горсовета и развернули там плакаты. Правда их митинг длился не больше 10 минут.
"И дождь не помеха. Ни один выходной не проходит на Думской площади без мини-протестов... Впрочем, такое объединение было безрезультатным – люди простояли десять минут и разошлись" , – сообщили местные новости.
Раньше мы писали:
- Миром распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон" – есть ли он уже в Украине .
- У кого чаще всего мутирует коронавирус – доктор Комаровский ответил.