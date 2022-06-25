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Митинги в поддержку пленных защитников "Азовстали", эвакуация с горячих точек и другие важные события 25 июня

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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25 июня, 06:00
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Сотни украинцев по всему миру уже выразили желание провести подобное мероприятие в своем городе, а "Укрзализныця" продолжает эвакуировать население из зон боевых действий
Ассоциация защитников Мариуполя анонсировала проведение митингов, а "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов/Фото: коллаж: "Сегодня"
Ассоциация защитников Мариуполя анонсировала проведение митингов, а "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Ассоциация защитников Мариуполя анонсировала на 25 июня проведение международных митингов в ряде европейских стран в поддержку находящихся в плену российской федерации украинских воинов. Кроме того, сегодня состоится благотворительный патриотический онлайн пробег Киевского Велодня.

G7 обещает военную поддержку Украине, пока это будет необходимо

На встрече министров иностранных дел "Большой семерки" Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты Америки, а также верховный представитель ЕС в Берлине обсудили российскую агрессию против Украины и роль России в обострении глобального продовольственного кризиса.

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"Министры иностранных дел стран G7 подтвердили свою твердую поддержку Украины, включая военную и оборонную помощь, пока это будет необходимо", – говорится в заявлении по результатам встречи.

Днепр и Каменское сокращают комендантский час

С 25 июня сокращается действие комендантского часа в Днепре и Каменском (Днепропетровская область), сообщает начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, ранее комендантский час действовал с 23:00 до 05:00, но уже с завтрашнего дня – с 00:00 до 05:00

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"Во всех остальных (городах, – ред.) – без изменений. Комендантский час по-прежнему действует с 23:00 до 05:00. В настоящее время находиться на улице запрещено", – добавил Резниченко.

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 25 июня

Сегодня, 25 июня, отправится один эвакуационный поезд.

Эвакуационный поезд на 25 июня:

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  • • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

В "Укрзализныце" добавили, что время отправки может изменяться.

В Европе пройдут митинги в поддержку пленных защитников "Азовстали"

Ассоциация защитников Мариуполя анонсировала на 25 июня проведение международных митингов в ряде европейских стран в поддержку украинских воинов, находящихся в плену у российской федерации, сообщается на странице ассоциации в Телеграмме.

"25 июня по всей Европе запланировано проведение международных мирных митингов в поддержку защитников "Азовстали", которые сейчас находятся в плену на оккупированной территории Украины. Авторами идеи проведения митингов стала инициативная группа "Вирий", поддержанная Ассоциацией семей защитников "Азовстали". Сотни украинцев по всему миру уже выразили желание провести подобное мероприятие в своем городе, поэтому заранее предупреждаем о том, что, вероятно, в существующий список будут добавлены еще страны, а возможно и новые даты", – говорится в сообщении.

25 июня состоится благотворительный патриотический онлайн пробег Киевского Велодня

25 июня состоится благотворительный патриотический онлайн пробег Киевского Велодня. По информации организаторов, цель мероприятия – проявить патриотическую позицию велосообщества Киева, а также собрать 1 млн грн на закупку средств тактической медицины для комплектации аптечек тактической медицины для ВСУ.

Формат мероприятия предполагает индивидуальную поездку на велосипеде в любой точке мира с национальной патриотической символикой и публикацию своего фото с призывом поддержать велопробег и собрать деньги.

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