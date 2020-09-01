Митрополит ПЦУ Александр заразился коронавирусом: как себя чувствует владыка

Вслед за митрополитом Винницким и Барским Симеоном, который заразился коронавирусом в июне, инфекцию обнаружили еще у кого владыки ПЦУ.

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Так, о своем заражении митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко) сообщил лично на своей странице в Facebook.

"Для предотвращения недопониманием и кривотолков, своим долгом считаю целесообразным уважительно сообщить, что в результате очередного, планового, ежемесячного прохождения исследования на COVID-19 методом RT-ПЦР получил "позитивный" результат", – пишет митрополит Александр.

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43-летний архиерей утверждает, что симптомов заболевания у него пока нет, а температура тела также в норме. Несмотря на это, он до 15 сентября находится на самоизоляции.

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В то же время, когда и каким именно образом он заразился митрополит не знает.

Он также обратился к тем, с кем вступал в контакт, призвав их внимательно отнестись к своему здоровью и при необходимости обратиться к врачу. Кроме того, владыка попросил верующих о молитве за его здоровье.

Напомним, что по состоянию на 1 сентября в Украине официально зарегистрировали 123 303 случая инфицирования коронавирусом, из которых 2 605 оказались смертельными. В то же время, 57 802 пациентам уже удалось победить болезнь и покинуть больничные койки.

Также ранее новости "Сегодня" сообщали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.

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