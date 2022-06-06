Митрополит УПЦ МП пояснил, что будет патриарху Кириллу за благословение для убийц украинцев

Митрополит Лонгин уличил главу РПЦ в безбожии и напомнил о смертях мирных людей

Митрополит Лонгин осудил заявления патриарха Кирилла относительно войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Лонгин заявил, что патриарх Русской православной церкви Кирилл должен нести ответственность за оправдание агрессии РФ и за убийства украинцев.

Видео с проповедью Лонгина опубликовал Youtube-канал "Православная Буковина".

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"Хочу "поблагодарить" от всей души патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ваше святейшество, благодарим за ваше благословение. За то, что погибают люди и проливается кровь. За то, что вы бомбили наши монастыри, наши церкви, за то, что вы убиваете наших монахов, наших священников. Благодарим, ваше святейшество, за большое и великое ваше благословение на кровопролитие. Это безбожие", – заявил митрополит.

Как подчеркнул Лонгин, "кто-то будет отвечать за пролитую кровь, за материнские слезы, за детей, которые остались сиротами".

"Вы будете отвечать – те, которые благословляют войну, кровопролитие. Поймите правильно – вы ответите перед богом, не перед людьми, за каждую слезинку материнскую. За каждую свежую могилку вы ответите перед господом богом. Это так не прощается. Вы ранили весь украинский православный мир. Вы ранили нас, вы принесли нам большую боль. Не ищите правды и оправданий себе", – обратился он к главе РПЦ.

Отметим, что митрополит Лонгин является настоятелем Вознесенского Банченского монастыря УПЦ МП в Черновицкой области. Лонгин в 2008 году был удостоен звания Героя Украины за опеку над сиротами с отклонениями в развитии.

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Митрополита Лонгина в 2018 году приглашали на объединительный собор, где была создана Православная церковь Украины, однако тогда он в резкой форме отклонил приглашение и поддержал официальную позицию РПЦ.

Кирилл утверждает, что РФ не нападала на Украину

Глава РПЦ патриарх Кирилл известен своими заявлениями, что Россия не нападает на Украину, а всего лишь защищается.

"Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда и ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи. Дай Бог чтобы и до скончания века страна наша была такой: сильной, могучей и одновременно любимой богом", – заявлял он.

Собор УПЦ МП заявил о несогласии с Кириллом

Собор УПЦ МП 27 мая осудил войну в Украине и обратился к властям РФ с просьбой "продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие".

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Участниками собора было выражено несогласие с позицией Московского патриарха Кирилла по поводу войны в Украине.

Собор принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, которые должны свидетельствовать "о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви".