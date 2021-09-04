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Много белых пятен. Эксперты и политики обсудили заявление Денисовой о деолигархизации

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
4 сентября, 10:32
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Эксперты отмечают, что власти лучше позаботиться о сильных судах, борьбе с коррупцией и, самое главное, выполнении уже действующих законов
По мнению Денисовой, закон об олигархах нарушает права человека. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
По мнению Денисовой, закон об олигархах нарушает права человека. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Накануне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что так называемый Закон об олигархах не соответствует Конституции Украины. По ее словам, принятие закона может ограничить права украинцев и ввести цензуру в СМИ.

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Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом. На ее заявление уже отреагировали народные депутаты, говорится в сюжете "Сегодня".

Вот что написал на своей странице нардеп Сергей Власенко:

"Весь мир имеет выработанные механизмы контроля над рынками и монополиями – это Антимонопольный комитет и антимонопольное законодательство. А законопроект "Об олигархах", внесенный от имени Президента, не имеет ничего общего ни с мировыми правилам, ни с Конституцией Украины, а есть, скорее всего, публично-пиарным инструментом воздействия на сознание украинцев".

Законопроект Верховная Рада приняла в первом чтении еще летом. И снова возьмется за него, скорее всего, уже этой осенью. Омбудсмен призывает парламент, прежде чем голосовать, отправить его на экспертизу в Венецианскую комиссию. Это авторитетный в мире орган по конституционному праву, который создали при Совете Европы. Он рассматривал десятки украинских проектов. Должен рассмотреть и антиолигархический законопроект, считают эксперты.

"У нас есть главное научно-экспертное управление, главное юридическое управление, комитеты, секретариаты – они рекомендуют определенные идеи. И народные депутаты должны слушать эти идеи. Вот ключевая проблема. Но они часто не слушают. В силу того, что с самого начала игнорируются положения нормотворческой техники, конституционные, или даже здравый смысл", – сказал эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.

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По мнению кандидата юридических наук Геннадия Дубова, в законопроекте много белых пятен. Документ наделяет президента и СНБО полномочиями, не предусмотренными Конституцией. Позволяет цензуру в СМИ. А еще ограничивает права человека в зависимости от его имущественного положения. Получается, закон не для всех, а только для избранных.

"По сути речь идет о том, что отдельная категория людей, по совершенно не четким, с моей точки зрения критериям. По сути на усмотрение определенных людей, которые входят в состав СНБО. А СНБО является консультативно-совещательным органом при президенте. Предлагают настроить еще один, который по сути заменит суд, антимонопольный комитет и ряд других государственных органов", – сказал кандидат юридических наук Геннадий Дубов.

Эксперты отмечают, что власти лучше позаботиться о сильных судах, борьбе с коррупцией и, самое главное, выполнении уже действующих законов. И это бы было бы реальной реформой. Если же Рада все же проголосует за закон о людях с избыточным влиянием, Людмила Денисова уже заявила: направит представление в Конституционный суд.

Ранее мы сообщали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что в Украине в последнее время появились новые олигархи.

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