Много белых пятен. Эксперты и политики обсудили заявление Денисовой о деолигархизации

Накануне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что так называемый Закон об олигархах не соответствует Конституции Украины. По ее словам, принятие закона может ограничить права украинцев и ввести цензуру в СМИ.
Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом. На ее заявление уже отреагировали народные депутаты, говорится в сюжете "Сегодня".
Вот что написал на своей странице нардеп Сергей Власенко:
"Весь мир имеет выработанные механизмы контроля над рынками и монополиями – это Антимонопольный комитет и антимонопольное законодательство. А законопроект "Об олигархах", внесенный от имени Президента, не имеет ничего общего ни с мировыми правилам, ни с Конституцией Украины, а есть, скорее всего, публично-пиарным инструментом воздействия на сознание украинцев".
Законопроект Верховная Рада приняла в первом чтении еще летом. И снова возьмется за него, скорее всего, уже этой осенью. Омбудсмен призывает парламент, прежде чем голосовать, отправить его на экспертизу в Венецианскую комиссию. Это авторитетный в мире орган по конституционному праву, который создали при Совете Европы. Он рассматривал десятки украинских проектов. Должен рассмотреть и антиолигархический законопроект, считают эксперты.
"У нас есть главное научно-экспертное управление, главное юридическое управление, комитеты, секретариаты – они рекомендуют определенные идеи. И народные депутаты должны слушать эти идеи. Вот ключевая проблема. Но они часто не слушают. В силу того, что с самого начала игнорируются положения нормотворческой техники, конституционные, или даже здравый смысл", – сказал эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.
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По мнению кандидата юридических наук Геннадия Дубова, в законопроекте много белых пятен. Документ наделяет президента и СНБО полномочиями, не предусмотренными Конституцией. Позволяет цензуру в СМИ. А еще ограничивает права человека в зависимости от его имущественного положения. Получается, закон не для всех, а только для избранных.
"По сути речь идет о том, что отдельная категория людей, по совершенно не четким, с моей точки зрения критериям. По сути на усмотрение определенных людей, которые входят в состав СНБО. А СНБО является консультативно-совещательным органом при президенте. Предлагают настроить еще один, который по сути заменит суд, антимонопольный комитет и ряд других государственных органов", – сказал кандидат юридических наук Геннадий Дубов.
Эксперты отмечают, что власти лучше позаботиться о сильных судах, борьбе с коррупцией и, самое главное, выполнении уже действующих законов. И это бы было бы реальной реформой. Если же Рада все же проголосует за закон о людях с избыточным влиянием, Людмила Денисова уже заявила: направит представление в Конституционный суд.
Ранее мы сообщали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что в Украине в последнее время появились новые олигархи.
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