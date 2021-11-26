Много заболевших, но оранжевых зон стало меньше: рассказываем все о COVID-ситуации в Украине

За все время пандемии в Украине:

г. Киев – 1438 случаев;

Винницкая область – 860 случаев;

Волынская область – 589 случаев;

Днепропетровская область – 1022 случая;

Донецкая область – 970 случаев;

Житомирская область – 446 случаев;

Закарпатская область – 498 случаев;

Запорожская область – 1075 случаев;

Ивано-Франковская область – 313 случаев;

Киевская область – 714 случаев;

Кировоградская область – 182 случая;

Луганская область – 182 случая;

Львовская область – 850 случаев;

Николаевская область – 475 случаев;

Одесская область – 832 случая;

Полтавская область – 953 случая;

Ровенская область – 611 случаев;

Сумская область – 688 случаев;

Тернопольская область – 363 случая;

Харьковская область – 590 случаев;

Херсонская область – 289 случаев;

Хмельницкая область – 681 случай;

Черкасская область – 548 случаев;

Черновицкая область – 261 случай;

Черниговская область – 506 случаев.

В Украине не планируют вводить локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 26 ноября в Украине расширилась желтая карантинная зона. Туда перешла Черновицкая и Тернопольская области.

В приложении "Дія" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат из ПЦР-теста. Документ действует 72 часа с момента сдачи анализа.

В меню COVID-сертификатов "Дія" предлагает сгенерировать один из трех типов сертификатов: вакцинацию, выздоровление или отрицательный ПЦР-тест.

Что известно о COVID-сертификате по ПЦР-тесту

С 1 ноября запустили в "Дії" бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов.

Сертификат действует 72 часа с момента сдачи анализа.

Как генерируется сертификат

Сгенерировать его можно так же, как COVID-сертификат о вакцинации.

После обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в "Дії" нужно нажать "Услуги", выбрать "COVID-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат".

Далее следует дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения в "Дії". Данные автоматически подтянутся. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении. Процесс занимает несколько минут.

К слову, сейчас в "Дії" также доступны: международный, "желтый" и "зеленый" внутренние COVID-сертификаты о вакцинации. Желтый сертификат можно получить после одной дозы вакцины. Он действует 120 дней. А международный и зеленый действуют 365 дней.

Кабмин ужесточает карантин в желтой зоне

Кабинет министров Украины вводит новые правила для областей, которые находятся в желтой зоне карантина.

Какие правила введут:

Бизнес и общественные учреждения смогут работать только при вакцинации хотя бы одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата или выздоровления). Это касается и посетителей.

Желтый сертификат будет действовать 30 дней вместо 120 дней.

Сертификаты теперь будут считывать через приложение "Дія", а не только проверять визуальное наличие.

Штраф за ненадлежащую проверку составит от 34 до 170 тысяч грн.

В Украине новая вспышка коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине изменили срок действия "желтого" COVID-сертификата

Бизнес и общественные учреждения смогут работать только при вакцинации одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата или выздоровления). То же касается посетителей. Об этом на заседании Кабмина сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Также изменен срок действия "желтого" сертификата. "Желтый" подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он составит 30 дней. Ранее он действовал 120 дней. Отдельно отмечу, что представители заведений должны не просто спрашивать наличие сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведение, а должны считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", – сказал Ляшко.

Для считывания не требуется дополнительных приложений или средств. Достаточно своим приложением "Дія" считать код.

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