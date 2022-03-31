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Много золота и меха. Как выглядит резиденция Медведчука на Закарпатье (фото)

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31 марта, 21:50
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Территория резиденции составляет более 120 гектаров. Там есть несколько домов, пруды и отгороженная забором горная река
Журналисты показали резиденцию Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо", коллаж "Сегодня"
Журналисты показали резиденцию Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо", коллаж "Сегодня"

Журналисты побывали в резиденции политика Виктора Медведчука, которая расположена на Закарпатье в селе Ждениево. Как оказалось, на территории много домов, пруды, но самое главное – несколькоэтажный деревянный дворец.

Об этом сообщает "Следствие. Инфо".

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Территория резиденции составляет более 120 гектаров. Там есть несколько домов, пруды и отгороженная забором горная река. Кроме того, там расположен несколькоэтажный деревянный дворец, на первом этаже которого стоит советский автомат "Газированная вода".

В гостиной – картины, метровые люстры, золотые элементы декора, а также большой камин из зеленого мрамора, темного дерева и позолоты. Настольные часы от Soher – от 300 тысяч гривен и очень много меха.

Также на территории поместья есть бассейн и джакузи, откуда открывается панорамный вид на лес и горы. У Медведчука есть спортзал, массажный кабинет, спа-зона и отдельная сауна.

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На территории также есть еще один дом – гостевой. Там есть несколько обеденных залов, зон для отдыха и спальных комнат. Много украшения из мрамора и шкуры бурых медведей.

Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
Как выглядит резиденция Виктора Медведчука. Фото: "Следствие. Инфо"
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Ситуация с Медведчуком

  • В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").
  • 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты подозреваемого ранее говорили, что этот домашний арест продлили в середине ноября до 14 января.
  • А 2 ноября по делу о госизмене и покушении на разграбление государственных ресурсов в Крыму (это первое дело против Медведчука) истек срок домашнего ареста, и суд назначил новую меру пресечения.

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