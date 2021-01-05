Українська
$ 28,43
34,94
  1. Последние новости Украины

Многоходовка от СБУ на миллиарды гривен: перехвачена рекордная партия героина (фото и видео)

5 января, 20:52

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Правоохранители обнаружили 1035 кг наркотика, подготовленного к транспортировке в Европу

По результатам длительной многоходовой спецоперации сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая организовала ввоз героина на территорию нашей страны.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба спецслужбы.

В декабре 2020 граждане Турции направили в Одесский морской торговый порт судно, где наркотик был скрыт в контейнере среди продуктов питания.

Реклама

Во Львове оперативники спецслужбы задержали трех иностранцев, которые фасовали наркотики в арендованных складских помещениях. Наркодельцы планировали переправить героин в Евросоюз под видом дипломатического груза. Также был задержан гражданин Турции – один из организаторов наркотрафика.

В тренде
Многоходовка от СБУ на миллиарды гривен: перехвачена рекордная партия героина (фото и видео)

Правоохранители обнаружили 1035 кг героина, подготовленного к транспортировке. Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка – более 2,3 млрд гривен. Дополнительно проводятся обыски в местах временного проживания фигурантов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК Украины, решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении в совершении преступления.

Реклама

Напомним, в декабре-2020 СБУ разоблачила преступную группировку, которая получало миллионные доходы от оптовой продажи наркотиков в Украине.

Также напомним, в Одессе разоблачили наркоторговца, который сбывал психотропы в популярном мессенджере.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ наркотики контрабанда героин

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Локдауну быть: инфекционисты прогнозируют всплеск COVID-19 в Украине после праздников
Локдауну быть: инфекционисты прогнозируют всплеск COVID-19 в Украине после праздниковУкраина
Лампочки, спички и газеты: что украинцы не смогут купить во время локдауна
Лампочки, спички и газеты: что украинцы не смогут купить во время локдаунаУкраина
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине весной
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине веснойУкраина
Супрун покинула Украину: мы проверили слухи
Супрун покинула Украину: мы проверили слухиУкраина
Власти в Киеве отреагировали на запрет продажи свечей, спичек и лампочек в локдаун
Власти в Киеве отреагировали на запрет продажи свечей, спичек и лампочек в локдаунДругие новости
Заболеваемость COVID-19 падает: локдаун можно отменять?
Заболеваемость COVID-19 падает: локдаун можно отменять?Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять