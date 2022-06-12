Могильный венок, пули и паспорт в огне: в Киеве отметили последний день России (фото)

В акции приняли участие граждане РФ, а также политические мигранты

Под посольством РФ устроили акцию. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 12 июня под российским посольством прошла акция "Последний день России", приуроченная ко дню РФ. Перед зданием повесили баннер, а также поставили могильный венок. Кроме того, еще один россиянин, пришедший на акцию, сжег свой российский паспорт.

Об этом сообщает "Укринформ".

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В акции приняли участие граждане РФ, а также политические мигранты. Один из них пришел в вышиванке и публично сжег свой российский паспорт.

Российский оппозиционер в эмиграции Андрей Сидельников нанес надпись: "Последний день России" на баннере, поставил под ним могильный венок и рассыпал пули, которые убивали украинских граждан.

Еще один россиянин, пришедший на акцию, сжег свой российский паспорт. Мужчина живет в Украине уже почти год и с началом войны понял, что не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором.

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Акция "Последний день России". Фото: "Укринформ"

Ранее мы рассказывали, что над посольством Российской Федерации в Киеве заметили белый дым, который поднимался над зданием по Воздухофлотскому проспекту, 27. Пользователи социальных сетей предполагают, что в здании могли сжигать документы.

Также в Киеве 29 сентября 2021 года несколько десятков активистов организовали акцию под посольством Российской Федерации. Ее целью стала поддержка всех украинцев-узников Кремля.