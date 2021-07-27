Глава ХОГА попала в скандал с недвижимостью в Крыму – ее хотят отправить в отставку

Айна Тимчук. Фото: kharkivoda.gov.ua

28 июля у здания Харьковской областной государственной администрации пройдет акция протеста за отставку председателя ХОГА Айны Тимчук. Сообщается, что причиной пикета стало расследование харьковских журналистов, которые опубликовали материалы возможной коммерческой деятельности семьи чиновницы во временно оккупированном Крыму.



Как сообщает Вечерний Харьков, начало акции запланировано на 10:00.

Глава Харьковской ОГА могла вести бизнес в оккупированном Крыму?

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Накануне харьковские журналисты провели расследование, где шла речь о том, что Айна Тимчук в 2015 году оформила доверенность на своего мужа Андрея Тимчука для продажи ее отеля "Астория" в Крыму, который использовала оккупированная власть.

В этом же расследовании уже бывший муж Айны Тимчук Андрей Тимчук, который возглавляет местную "Укртрансбезопасность", разговаривая с потенциальным покупателем отеля, заявляет, что давал взятки украинским силовикам за закрытие дела о финансировании терроризма из-за ведения бизнеса в Крыму.

"Я имел убытки. Надо было закрывать дело. В общем я потратил до полтинника (50 тыс. долларов США)", – говорит он на видеозаписи.

Бывший муж Тимчук не признает Крым украинским

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Андрей Тимчук называет Крым спорной территорией. Также он выражает готовность продавать отель окружению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Стоит отметить, что это расследование уже прокомментировал Андрей Тимчук. По его словам, отель "Астория" в Крыму действительно был оформлен на Айну еще в 2014 году, когда пара состояла в браке.

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"Это было мое решение оформить его на жену, что было указано в декларации. С 2015 года мы фактически не были семьей, в этом же году я попросил ее оформить доверенность на мое имя и других людей для распоряжение отелем. С этого момента Айна Тимчук больше не имела никакого отношения к данной недвижимости. Последним документом стала дарственная на мое имя, оформленная во время нашего официального развода и раздела имущества в 2018 году", – отметил Тимчук.

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Напомним, Айна Тимчук была назначена на должность председателя Харьковской областной государственной администрации вместо Алексея Кучера 27 ноября 2020 года Владимиром Зеленским.

Ее экс-супруг дважды становился фигурантом расследований Bihus.info.

По данным журналистов, он имел очевидный конфликт интересов на прошлой должности директора Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА, а также скрыл имущество от НАПК.

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Весной харьковские перевозчики обращались к президенту из-за попыток рейдерского захвата автобусных перевозок в области, указывая на Андрея и Айну Тимчук.

Ранее мы сообщали, что СБУ завершила расследование против двух соратников Медведчука.

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