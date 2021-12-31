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Могло быть и лучше: какой будет погода в Украине в последний день года (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
31 декабря, 06:00
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В течение дня на всей территории Украины, кроме Крыма, ожидаются осадки
Кроме осадков, в Украине ожидается сильный ветер/Коллаж: "Сегодня"
Кроме осадков, в Украине ожидается сильный ветер/Коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 31 декабря, в Украине прогнозируют дожди, местами снег. По сравнению с предыдущим днем, погода в стране испортится. В тоже вермя придет такое долгожданное потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня западные области Украины будет заливать дождями. В других регионах стоит ожидать снег, местами с дождем. Осадков не прогнозируют только в Крыму. Там будет наблюдаться облачная погода. Кроме того, в стране будет ветрено. Порывы юго-западного ветра будут достигать 7-12 м/с.

На западе ожидается +2-6 градусов. На востоке прогнозируют 2-4 градусов ниже нуля.

В северных регионах — от -2 до +3 градусов. На юге ожидается от -1 до +4 градусов.

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В Киеве будет идти мокрый снег с дождем, 0-2 градуса, а в Симферополе будет сухо – 2-4 градуса тепла.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

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