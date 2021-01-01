Мокрый снег и дождь: какой будет погода 1 января

Погода в Украине 1 января будет неприятной и мокрой почти во всех областях страны. Синоптики прогнозируют дожди, местами ливни и понижение температуры воздуха.

Реклама

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Так, на западе Украины температура воздуха составит днем от +3 до +6 градусов, а ночью от +1 до +4 градусов. В северных областях температура воздуха будет колебаться от +5 до +8 градусов днем и от +3 до +6 градусов ночью.

На востоке Украины столбик термометра покажет днем от +2 до +4, а ночью от -1 до +1. В южных областях днем температура воздуха будет колебаться от +9 до +12 градусов, а ночью от +4 до +6 градусов. Температура воздуха в Днепропетровской и Запорожской областях ночью продержится около 0, днем ожидается до +1... +6.

В Киеве 1 января пройдет сильный дождь, возможен ливень. Ночная температура будет колебаться от +4 до +6 градусов, днем ожидается от +6 до +8 градусов.

Реклама

Ранее какой будет погода в Украине в ближайшие дни и во время новогодних праздников, рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

Напомним, в Украине на Рождество Христово 7 января будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому украинцы получат возможность насладиться праздничной атмосферой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама