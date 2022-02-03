Мокрый снег и дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Украинские синоптики рассказали, каких изменений ждать от погоды

Погода в стране в течение семи дней будет разной / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в ближайшую неделю будет относительно снежной. К концу недели в некоторых областях возможны дожди.

Об этом сообщают Факты.

Реклама

В четверг, 3 февраля, дождь со снегом останется на Востоке. На Юге так же, как и накануне, будет идти дождь. В остальных областях – переменная облачность и только ночью кое-где возможен снег. На Севере сохранится морозная погода – до -3 градусов днем и -8 ночью. До +1 будет на Западе и в Центре.

На Востоке столбики термометров поднимутся до +3 (в Донецкой и Луганской областях) и до +7 в Крыму.

В пятницу, 4 февраля, возможен мокрый снег лишь в отдельных областях на Западе. На остальной территории – без существенных осадков и переменная облачность.

Реклама

Кроме того, усилятся ночные морозы. На Севере днем будет до -7, а ночью – до -11. Немного теплее будет в центральных областях – до -6 градусов, на Востоке – до -5 и на Западе – до -4. На Юге в пятницу температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +1.

На выходных, 5-6 февраля, везде будет мокрый снег. И только на Юге и Востоке осадков не ожидается.

7 февраля по всей стране будет снег с дождем.