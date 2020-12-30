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Мокрый снег и гололед: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на январь

30 декабря, 13:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Средняя месячная температура в январе предполагается 0-4 градуса мороза

Погода в Украине в январе 2021 года, по прогнозам Укргидрометцентра, будет на 2-2,5 градуса теплее средних многолетних значений. Ожидается снег с дождем, ледяные дожди, больше обычного дней с гололедом и гололедицей на дорогах.

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Об этом говорится в материале "Сегодня" "Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январь".

По словам замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, средняя месячная температура в январе предполагается 0-4 градуса мороза, в южной части Украины местами 1-3 градуса тепла.

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В тренде
Мокрый снег и гололед: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на январь

В новогоднюю ночь снега жители Украины, увы, не увидят. Лишь на стыке первой и второй декад января прогнозируется похолодание со снегом, говорит он.

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Осадков в первый месяц 2021 года ожидается 27-58 мм (в пересчете на снег 30-60 см), в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Ранее синоптики предупредили, что украинцев ждет аномально теплый Новый год.

Видео: Сегодня

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