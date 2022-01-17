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Молдова изменила условия въезда для украинцев – новые правила

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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17 января, 14:58
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Соседняя страна признает сертификаты о вакцинации в "Дії", а также разрешает въезд со справкой о наличии антител
Молдавия обновила правила въезда.
Молдавия обновила правила въезда. / Фото: Коллаж: Сегодня

Молдова изменила условия въезда для украинцев на фоне распространения коронавируса. Новые правила начали действовать с 17 января.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ Украины.

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Что нужно для пересечения границы

В Молдову можно въехать:

  • по сертификату вакцинации в приложении "Дія";
  • по бумажному сертификату с портала "Дія" с QR-кодом;
  • с бумажным свидетельством ВОЗ (желтый сертификат), выданным семейным врачом;
  • на основании отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа, сделанного в лаборатории из утвержденного перечня;
  • на основании отрицательного результата экспресс-теста на антиген к вирусу SARS-CoV-2, сделанному не ранее чем за 48 часов;
  • подтверждение о наличии антител к COVID-19, которое действует в течение 90 дней со дня проведения исследования.

Дополнительный ПЦР-тест по прибытии в Молдову делать не нужно.

На кого правила не действуют

Правила не применяются к таким категориям людей (если у них нет клинических признаков респираторной инфекции или повышенной температуры):

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  • дети до 12 лет;
  • учащиеся/студенты в возрасте до 18 лет, которые должны сдавать экзамены, едут учиться в Молдову или за границу, или едут для участия в международных конкурсах или олимпиадах, с предъявлением подтвердительных документов, а также их сопровождающие;
  • экипажи и обслуживающий персонал самолетов/судов, а также бригады и обслуживающий персонал железнодорожных поездов, водители и обслуживающий персонал грузовых автотранспортных средств и пассажирских автотранспортных средств, осуществляющих перевозки на платной основе, имеют более 9 посадочных мест, включая место водителя;
  • люди, совершающие поездку по причинам, связанным с состоянием здоровья или по гуманитарным причинам, включая сопровождающего (с предъявлением подтверждающих документов);
  • трансграничные работники, въезжающие в Республику Молдова из Румынии или Украины, а также из Республики Молдова, работающие у экономических агентов из указанных стран, которые могут подтвердить договорные отношения с соответствующими экономическими агентами;
  • предъявители дипломатических, служебных, официальных и специальных и других приравненных к ним паспортов, а также проездных документов Laissez Passer, выданных Организацией Объединенных Наций, включая членов семей дипломатических и консульских представительств и международных организаций/миссий, аккредитованных в Республике Молдова и/ или персонал, вовлеченный в оказание гуманитарной помощи;
  • люди, следующие через Молдову транзитом (находятся в пути не более 24 часов с момента регистрации въезда в РМ). Маршрут транзита устанавливается пограничной полицией;
  • люди, вызванные в судебные инстанции или правоохранительные органы Республики Молдова, а также их законные представители с предъявлением подтверждающих документов.

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