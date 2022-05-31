"Молиться было поздно": история энергетика Луганской ТЭС, захваченной оккупантами

Рассказываем историю о том, как "русский мир" ломает жизни и судьбы простых украинцев

Дмитрий все еще мечтает вернуться в родную Луганскую область / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Историю Дмитрия можно показывать тем, кто живет за поребриком. Если, конечно, предположить, что они еще способны воспринимать информацию не из пропагандистских источников. Ведь вот он: русскоязычный мужчина, который родился и всю жизнь прожил в Луганской области, женился здесь и воспитывал сына. И при этом Дмитрий стопроцентный украинец.

Он никогда не хотел жить в России, даже эта мысль для него звучит странно. И тем более, чтобы РФ пришла к нему, сломав жизнь, разлучив с родителями, маленьким сыном, женой, с любимой работой и городом с прекрасным названием Счастье.

Реклама

Если бы про Дмитрия снимали фильм (а это еще вполне возможно), то на первых кадрах он стоял бы на балконе пятиэтажки и смотрел бы на ночное небо, освещенное яркими вспышками. Но внизу экрана появились бы слова: "24 февраля 2022". И зрители бы сразу поняли, как понял тогда и Дмитрий, что это не фейерверк, а "Грады", и лучше бы никогда и никому не видеть это зарево. Но о начале войны Дмитрий узнал именно так: встав до рассвета перед рабочей сменой и просто шагнув на балкон с кружкой кофе.

История энергетика Луганской ТЭС История энергетика Луганской ТЭС История энергетика Луганской ТЭС История энергетика Луганской ТЭС История энергетика Луганской ТЭС История энергетика Луганской ТЭС История энергетика Луганской ТЭС История энергетика Луганской ТЭС 1 /8

А после в этом фильме отмотали бы время на 18 лет назад. Дмитрий тогда только приехал работать в город Счастье после техникума.

Реклама

"На некоторых предприятиях, и на ЛугТЭС тоже, можно было устроиться на оплачиваемую практику. Это было очень сложно, мы с ребятами пришли и сдавали настоящий экзамен. Нас очень подробно спрашивали что да как. И из всей компании взяли только меня", – рассказывает Дмитрий.

С тех пор 18 лет его трудовая Луганскую ТЭС не покидала. В 2014-м, когда Россия зашла на Донбасс и привела с собой террористов и бандитов, пытающихся захватить власть в регионе, у Дмитрия только родился сын.

"Сыну было полгода, и я понял, что они с женой тут находиться не должны. Я отправил их к тестю в Харьков. Думал – на пару недель. Но в итоге я жену и сына не видел больше года", – говорит он.

Реклама

Дмитрий вспоминает про разлуку с горечью: до сих пор помнит, как ему удалось приехать в Харьков на день рождения сына, а тот его не узнал.

Во время всех боев за Счастье Дмитрий не оставлял работу. ТЭС была важнее даже чем его собственная безопасность: в тот период ранили двух сотрудников станции. В конце концов Счастье отбили у врага, город остался под контролем Украины. А вот родители Дмитрия – на оккупированной стороне, и вывезти их к себе уже было невозможно.

Жена и сын вернулись в Счастье в 2015, когда, казалось, уже всё утихло и началась мирная жизнь маленького города. Конечно, происходили разные события, среди которых самым суровым испытанием казалась изоляция в пандемию коронавируса – когда работникам ТЭС пришлось 2 месяца работать, не выходя со станции, чтобы не заболеть и не поставить под удар электроснабжение области.

"Сейчас это вспоминаю просто как приключение. Сначала все волновались, как пройдет разлука с родными? А потом те, кто не изолировался на ТЭС – просился к нам, мол, у вас там так весело, заберите меня, ребята" , – смеется Дмитрий.

И вот, спустя 18 лет работы вопреки любым проблемам, Дмитрий увидел с балкона обстрелы и понял, что надо срочно уехать, увезти семью. Тогда он даже не знал, надолго ли. Решил, что отвезет жену и сына в Харьков, а сам вернется на ТЭС.

"Я видел, как заходила российская техника – с флагами и георгиевскими ленточками. В 12.30 в дом, где мы хотели пересидеть, прилетела мина. Вылетели окна – в доме, в машинах у дома, соседа контузило. Мы решили стартовать на Харьков. Трассу уже сильно обстреливали, поэтому ехали селами и доехали до вечера", – вспоминает мужчина.

Теща, тесть и 92-летня бабушка жены жили в Харькове на Северной Салтовке. Здесь в фильме была бы многозначительная пауза: ведь мы уже знаем, что это будет один из самых опасных районов Харькова, который российские захватчики разрушат почти до тла.

"За следующую неделю сын научился отличать "Грады" и расстояние от обстрелов просто по дрожанию стекол. Самое страшное – это самолеты. Ведь когда летит самолет – это не просто обстрелы, это авиабомбы, от которых не спрятаться, они разрушают дома полностью", – рассказывает он.

Впервые Дмитрий вывел детей, сына и племянника из дома 3 марта – просто прогуляться, ведь обстрелы, как показалось, было далеко.

"Мы сфотографировались у соседнего дома. Через час от него почти ничего не осталось".

Обстрел "Градами" пришелся по соседнему дому. Увидев задымление, Дмитрий побежал на помощь. Перекрыл газ во всем доме, и с несколькими украинскими бойцами начал эвакуацию людей.

"Одна бабушка еле открыла дверь из квартиры, а из тамбура уже не смогла. Мы выбили дверь, вытащили ее на улицу – а она говорит: "Хлопчики, там же мои вещи заберите", а мы уже не можем – в квартире как в микроволновке. В тот день я видел больше трупов, чем за всю жизнь. Выбежал из дома в очередной раз – снова начался обстрел. Я прятался за какой-то березкой, и это был такой момент, когда даже молиться было поздно", – вспоминает Дмитрий.

Пострадал и дом Дмитрия. Снаряд упал перед подъездом, другой попал в крышу. машины во дворе сгорели. Семья жены, которая категорически не хотела бросать жилье – собралась за следующие несколько часов. Утром Дмитрий с тестем отвезли всех на эвакуационный поезд до Львова.

"Пришел новенький СВ, еще пахнущий краской. Но в купе надо было поместиться десяти людям. Потом еще он заезжал в Киев, в Полтаву – забирали детей из детдомов, и еще людей. Ехали до Львова больше суток", – отмечает мужчина.

Дмитрий и его тесть добирались до Львова своим ходом – в эвакуационный поезд они не хотели, да и брали только женщин и детей. Их путь занял неделю.

"Потом мы жили в эвакуационном лагере ДТЭК, который компания организовала недалеко от Ивано-Франковска. Там в основном женщины и малыши, поэтому мужчины, которые там были, всячески старались помогать – сделать отопление, свет, чтобы всё было комфортно, ведь организовывалось всё очень и очень быстро".

Вскоре вся семья Дмитрия поехала дальше – теща с тестем, жена с сыном и племянником и 92-летнняя бабушка отправились в Европу. А Дмитрий, спустя 1.5 месяца скитаний, приехал на одну из ТЭС в центре страны. Здесь компания предложила ему место электромонтера. Хотя на Луганской ТЭС Дмитрий уже был начальником смены, он согласился на "понижение" должности.

Что происходит сейчас на Луганской ТЭС, оккупированной российскими захватчиками, Дмитрий хорошо знает: любая ТЭС – это одна семья, и информация расходится очень быстро. Но эти новости крайне печальны: оккупанты захватили ТЭС в первый же дни войны и нашли сотрудника ТЭС, согласного работать с ними. Этому человеку уже объявлено подозрение в госизмене.

"Мне больно, что я покинул ТЭС. Но работать с оккупантами я бы не стал, поэтому просто не видел другого выхода. Я проработал на "Луганке" 18 лет и никогда не думал, что кто-то сможет меня оттуда выгнать", – говорит он.

После 18 лет, отданных ЛуТЭС, оказаться в другой "семье" оказалось очень непривычным. Но Дмитрий искренне любит энергетику и свою работу.

"Я решил, что буду работать здесь до победы. А потом – я уверен – смогу вернуться на Луганскую ТЭС и восстанавливать ее вместе с коллегами. И моя семья вернется домой – в наше Счастье".

И если про него снимут фильм, то он обязательно будет заканчиваться очень красивыми кадрами.