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Молния попала в Мост жизни через реку Ирпень, движение транспорта остановлено

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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29 июня, 18:27
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Местные власти сейчас ищут варианты объездных путей
Молния ударила в мост, который находится в Киевской области
Молния ударила в мост, который находится в Киевской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Демидов, которое находится в Киевской области, из-за удара молнии был поврежден мост через реку Ирпень. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава громады Владимир Подкурганный.

"В связи с повреждением мостового переезда в с. Демидов движение транспорта временно невозможно. Сейчас решаем вопрос проезда через Козаровичи", – написал он.

В соцсетях местные жители сообщали, что причиной повреждения стала молния, которая попала в мост. Также они пишут о пострадавших, комментариев от властей по этому поводу пока нет.

Ситуация в Ирпене

  • Руководство Ирпеня (Киевская область) подчеркнуло, что возвращаться в город пока опасно для жизни. Там находят много мин, растяжек, которые оставили оккупанты.
  • Президент Индонезии Джоко Видодо приехал в Украину с рабочим визитом. Среди прочего он посетил Ирпень и увидел разрушения, которые нанесли российские оккупанты.
  • Специальный представитель Европейского Союза по правам человека Эймон Гилмор посетил Бучу и Ирпень. Он собственными глазами увидел, что с городами сделали российские оккупанты.
  • Президент Румынии Клаус Йоханнис, который находился с визитом в Украине, посетил разрушенный оккупантами Ирпень. От увиденного он ужаснулся.
  • Жизнь в разрушенных Ирпене и Буче понемногу восстанавливается и у многих людей возникает вопрос – что делать с недвижимостью? "Сегодня" спросили у эксперта и узнали, стоит ли продавать квартиры сейчас или лучше подождать.

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Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
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Герої не вмирають!

Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

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