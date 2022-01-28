"Молнупиравир" для украинцев. Спасет ли препарат от опасного штамма

В Украине появятся таблетки от коронавируса "Молнупиравир" для пациентов, которые имеют хотя бы один фактор риска

"Молнупиравир" еще предстоит изучить против коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания Merck & Co Inc и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics сообщили, что шесть лабораторных исследований показали активность таблеток "Молнупиравир" против штамма "Омикрон".

Об этом сообщает Reuters.

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В компании сообщили, что "Молнупиравир" еще предстоит изучить против "Омикрона" в исследованиях на людях.

"Молнупиравир" и конкурирующая пероральная таблетка от компании Pfizer были разрешены в США в декабре и рассматриваются как важные средства против "Омикрона"

Pfizer заявила, что в декабре лабораторные данные показали, что ее препарат "Паксловид" сохранил свою эффективность против "Омикрона".

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Ранее в этом месяце Merck заявила, что в ее таблетке есть механизм, который может работать против "Омикрона"и любого другого варианта.

Отметим, что "Молнупиравир" разрешен к применению более чем в 10 странах, включая США, Великобританию и Японию.

Эффективность препарата ранее

В исследованиях "Молнупиравира" принимали участие 775 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Их результаты оказались такими:

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было госпитализировано 7,3% участников исследования, получивших лекарство;

участников исследования, получивших лекарство; при этом из тех, кто получил плацебо (таблетку-пустышку), в больнице оказались 14,1% пациентов;

пациентов; в группе пациентов, получивших "Молнупиравир", никто не умер, однако от последствий коронавируса позже скончались восемь пациентов, которым дали плацебо.

В ноябре 2021 года сам производитель признал, что таблетки не столь эффективны, как надеялись сначала. Но в начале января производитель Merck заявлял, что их препарат эффективен и для лечения заболевания, вызванного новым штаммом "Омикрон".

"Молнупиравир" прежде всего будут назначать пациентам, которые имеют хотя бы один из таких факторов риска:

избыточный вес;

возраст более 60 лет;

сахарный диабет;

болезни сердца.

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