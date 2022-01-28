Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре ☎ Переговоры Байден-Зеленский 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Молнупиравир" для украинцев. Спасет ли препарат от опасного штамма

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 19:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине появятся таблетки от коронавируса "Молнупиравир" для пациентов, которые имеют хотя бы один фактор риска
"Молнупиравир" еще предстоит изучить против коронавируса
"Молнупиравир" еще предстоит изучить против коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания Merck & Co Inc и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics сообщили, что шесть лабораторных исследований показали активность таблеток "Молнупиравир" против штамма "Омикрон".

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

В компании сообщили, что "Молнупиравир" еще предстоит изучить против "Омикрона" в исследованиях на людях.

"Молнупиравир" и конкурирующая пероральная таблетка от компании Pfizer были разрешены в США в декабре и рассматриваются как важные средства против "Омикрона"

Pfizer заявила, что в декабре лабораторные данные показали, что ее препарат "Паксловид" сохранил свою эффективность против "Омикрона".

Реклама

Ранее в этом месяце Merck заявила, что в ее таблетке есть механизм, который может работать против "Омикрона"и любого другого варианта.

Отметим, что "Молнупиравир" разрешен к применению более чем в 10 странах, включая США, Великобританию и Японию.

Эффективность препарата ранее

В исследованиях "Молнупиравира" принимали участие 775 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Их результаты оказались такими:

Реклама
  • было госпитализировано 7,3% участников исследования, получивших лекарство;
  • при этом из тех, кто получил плацебо (таблетку-пустышку), в больнице оказались 14,1% пациентов;
  • в группе пациентов, получивших "Молнупиравир", никто не умер, однако от последствий коронавируса позже скончались восемь пациентов, которым дали плацебо.

В ноябре 2021 года сам производитель признал, что таблетки не столь эффективны, как надеялись сначала. Но в начале января производитель Merck заявлял, что их препарат эффективен и для лечения заболевания, вызванного новым штаммом "Омикрон".

"Молнупиравир" прежде всего будут назначать пациентам, которые имеют хотя бы один из таких факторов риска:

  • избыточный вес;
  • возраст более 60 лет;
  • сахарный диабет;
  • болезни сердца.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Вирчиса могли убить: новые версии загадочной смерти боксера Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве на ж/д вокзале демонтируют эскалатор: на каком этапе работы (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Кровавая бойня в Днепре. В воинской части, где служил стрелок, начали обыски Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

161 072

заболело за неделю в Украине

+96%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять