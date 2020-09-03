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Молодежь разносит коронавирус: в ВОЗ сказали, что делать

3 сентября, 16:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На сегодняшний день 15% всех инфицированных составляет именно люди в возрасте от 15 до 24 лет

Эксперты уже неоднократно заявляли об ответственности молодежи за распространение коронавирусной инфекции, но, чтоб это остановить, необходимо более ответственно относиться к собственному здоровью и соблюдать предписания экспертов.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по вопросам чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Гийом Симонян, отметив, что на сегодняшний 15% всех инфицированных составляет именно люди в возрасте от 15 до 24 лет.

"Это объясняется множеством факторов, один из которых – рискованное поведение … Люди не моют руки, ходят в те места, где передается вирус и где не рекомендуется находиться. Такие места как ночные клубы, большие вечеринки, где вирус быстро передается, это не рекомендуется", – отметил эксперт ВОЗ.

Симонян считает, что от вируса могут уберечь организованное всех эпидемиологических рекомендаций – соблюдение дистанции, ношение маски, регулярное мытье рук.

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Напомним, ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге предупредил о возможности резкого скачка смертности от коронавируса следующей зимой. Он объясняет это тем, что с наступлением холодов молодежь вступит в более тесный контакт с пожилым населением, для которого вирус более опасен.

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Также сообщается, что для противостояния распространения коронавируса молодежью в Италии закрыли все дискотеки.

Но даже несмотря на это, в Европе проходят протесты коронаскептиков, которые выступают против эпидемиологических ограничений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия ВОЗ молодежь коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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