МОН хочет отправить студентов по домам: кого вузы и колледжи оставят в общежитиях

В связи с ухудшением эпидситуации в Украине, вызванной COVID-19, Министерство образования и науки рекомендует на месяц ввести дистанционное обучение в вузах, колледжах, техникумах и профтехучилищах, начиная с 15 октября.

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Об этом говорится в письме МОН к руководству учебных заведений с рекомендациями внести изменения в график образовательного процесса и расписания занятий.

Военные вузы, военные учебные подразделения в вузах, военные колледжи сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения организуют образовательный процесс в соответствии с решениями госорганов, в сфере ведения которых они входят.

Из-за невозможности гарантировать безопасные условия пребывания в общежитиях, учащимся советуют временно уехать на период с 15 октября по 15 ноября. Однако выезд не может быть принудительным и должен учитывать максимально безопасные условия перемещения учащихся. В письме говорится, что нужно с пониманием отнестись к необходимости проживания в общежитиях в этот период:

сирот;

лиц, лишенных родительской опеки;

учащихся с временно оккупированных территорий;

учащихся из "красных" карантинных зон;

проходящих практику;

иностранных граждан;

лиц без гражданства.

Этим лицам и учащимся, совмещающим учебу с работой, необходимо обеспечить с максимально возможным соблюдением карантинных ограничений возможность проживания в общежитиях в указанный период в соответствии с поданным ими заявлением.

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Студенты, которые выехали из общежитий, должны быть освобождены от платы за проживание в этот период. А уже внесенная в качестве аванса оплата должна быть возвращено или зачислена в счет оплаты за последующие периоды проживания.

Для создания безопасных условий проживания учащихся учебное заведение может ограничить посещения общежитий посторонними. Исключение составляют отдельные помещения, используемые под избирательные участки на местных выборах.

Напомним, и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что студентов не будут принудительно выселять из общежитий, несмотря на то что там зачастую возникают вспышки коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что в Украине за последние сутки, 11 октября, выявили 4420 новых случаев инфицирования коронавирусом, а общее количество жертв превысило 5 тысяч.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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