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МОН советует вузам и колледжам перейти на смешанную форму обучения: как это должно быть

13 ноября, 15:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Учебные заведения сами должны решать, как осуществлять учебный процесс

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, с 16 ноября обучение в вузах и профессиональных и военных колледжах рекомендуется проводить по смешанной форме.

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Об этом мова йде в письме Министерства образования и науки руководителям учреждений высшего и профессионального перед высшими образования.

При этом должны быть внесены соответствующие изменения в график образовательного процесса и расписание занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении

Также руководителям учебных заведений следует учитывать постановление Кабмина от 11 ноября № 1100, которое вносит изменения в постановление Кабмина от 22 июля № 641 "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19 ...", которое запрещает посещение учебных заведений соискателями образования группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования.

МОН напоминает, что деятельность вузов и колледжей организована на принципах автономии и самоуправления, поэтому решение об организации образовательного процесса во время карантина принимает коллегиальный орган управления заведения высшего и профессионального перед высшим образования.

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Однако решение о дистанционной или смешанной форме обучения, введении гибкого режима рабочего времени и дистанционной работы сотрудников в условиях продолжения карантина, пребывании людей в общежитиях учебных заведений и порядке их посещения должно приниматься с обязательным учетом требований правительственных решений по усиленных противоэпидемических мероприятий и рекомендаций МОН от 12 октября.

Напомним, в Украине с 00:00 субботы, 14 ноября, по 24:00 воскресенья, 15 ноября, будет действовать карантин выходного дня.

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карантин вузы МОН колледж

Источник: Сегодня

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