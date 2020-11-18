Moneyveo разыгрывает почти 50 000 грн по случаю дня рождения компании

К своему 7-летию Moneyveo запускает акцию "Фартовая 7-ка", в которой еженедельно будет разыгрывать 7 000 enotcoin. "Виртуальные монеты" клиенты смогут обменивать на равнозначные скидки по кредитам.

18 ноября Moneyveo отпразднует свое семилетие. К торжественной цифре приурочена акция "Фартовая 7-ка".

Каждую среду компания будет проводить рандомный розыгрыш enotcoin на своем YouTube-канале. Победителями еженедельного отбора станут 7 счастливчиков, которые окажутся в сгенерированном списке первыми. 7000 enotcoin будут разделены между ними поровну и сразу же зачислены на их счета в Личных кабинетах сервиса.

"В Манивео мы постоянно проводим интересные интерактивы, чтобы порадовать пользователей крутыми призами: денежными наградами, поездками за границу, техникой и проч. Так, по случаю дня рождения компании мы решили разыграть среди клиентов enotcoin. Испытать свою удачу и выиграть "виртуальные монеты" может каждый пользователь Moneyveo", — комментирует коммерческий директор Манивео Максим Параска.

Акция "Фартовая 7-ка" будет действовать в период с 18.11.2020 по 5.01.2021. Чтобы стать ее участником, нужно оформить кредит на сумму от 1000 грн на срок от 10 дней.

Enotcoin — это "виртуальные монеты", которые накапливаются в Личном кабинете Moneyveo за различные действия в сервисе. С их помощью можно снижать ставку на последующие кредиты. 1 enotcoin равен 1 грн.

Напомним, Moneyveo — лидер на рынке онлайн-кредитования. Ее высокий статус ежегодно подтверждают всеукраинские награды и премии, присвоенные на всеукраинских конкурсах: "Лидер года", "Звезда качества", "Лучший украинский финтех-стартап", "Лучший сервис онлайн-кредитования" и другие. А за свою узнаваемость и популярность Манивео четыре года подряд получала премию "Бренд года" в категории "Финансы/Бизнес/IT".

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