Montreal House стал лучшим жилым комплексом бизнес-класса

ЖК Montreal House стал победителем в номинации "Лучший жилой комплекс бизнес-класса" в рамках VIII Всеукраинской строительной премии IBuild. Результаты были объявлены 10 декабря 2020 на торжественном мероприятии в отеле Hilton.

IBuild – ежегодная премия, которая проводится Конфедерацией строителей Украины с целью привлечения внимания к достижениям компаний и деятелей рынка, их вклада в развитие строительной отрасли Украины.

"Мы благодарны за почетную награду и особую оценку комплекса. Мы каждый день вкладываем силы и душу в проект, чтобы сделать его лучшим. ЖК Montreal House – это новые важности для каждого нашего клиента и всей команды", - прокомментировал полученную награду руководитель отдела продаж Михаил Полозюк.

ЖК Montreal House – дом бизнес-класса, расположенный в центре культурной и деловой жизни столицы. Проект предусматривает 2 секции, 4 разновысотные башни, 328 квартир. На каждом этаже расположено по 4-6 квартир.

На крыше комплекса находятся террасы для отдыха, занятий спортом, встреч с друзьями на фоне потрясающих панорам Киева. Двухуровневый подземный паркинг позволяет хранить авто в комфортных условиях. Консьерж-служба возьмет на себя решение бытовых вопросов.

Непосредственно в комплексе расположены респектабельный лобби, ивент-холл для проведения личных и бизнес-мероприятий, игровые детские локации. Собственная инфраструктура представлена ​​коммерческими помещениями на первых этажах. Многоуровневая система безопасности гарантирует полную приватность проживания.

Рядом с комплексом расположены костел Св. Николая, НСК "Олимпийский", Национальный дворец искусств "Украина", БЦ "Торонто-Киев".

Ранее жилой комплекс Montreal House стал победителем Международного конкурса недвижимости European Property Awards 2020-2021 в двух номинациях и получил награду "Пять звезд" и стал лучшим в номинации Best Architecture Multiple Residence Ukraine ("Лучшая архитектура многоквартирной застройки в Украине").

Девелопер ЖК Montreal House – компания Cityconsult Development, входящая в ТОП главных квартиросдатчиков Киева и столичных пригородов, по версии журнала "Новое время" в партнерстве с ЛУН. На счету девелопера сотни тысяч метров готового жилья и знаковые проекты в жилой застройке Киева и области.

Ліцензія ДАБІУ від 10.05.18 реєстраційний запис 2013050420. Дозвіл ДАБІУ на виконання будівельних робіт № ІУ 113190460673 від 15.02.2019. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права – номер запису №21306765 від 10.07.2017 року.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама