Моргенштерн "приехал" в Украину, а в Боярке поезд сошел с рельс – главные новости СЕГОДНЯ

О чем нужно знать украинцам 10 июля – подборка главных новостей субботы

Главные новости 10 июля. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 10 июля, в Сети массово обсуждают, приехал ли российский рэпер Моргенштерн в Украину, в Киевской области поезд сошел с рельс, а Светлана Тихановская рассказала о неформальной встрече с Зеленским.

"Сегодня" собрали главные новости дня.

Авария поезда под Киевом

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В Боярке Киевской области вагон поезда сошел с рельс. В результате много рейсов задерживаются, также образовались пробки и на дороге возле переезда.

Из-за аварии снесло опоры контактной сети. На место сразу же выехал восстановительный поезд – ведутся ремонтные работы.

Моргенштерн заявил, что приехал в Украину

Скандальный российский исполнитель Моргенштерн заявил, якобы находится в Украине. Он опубликовал видео на фоне подсолнечного поля и сказал, что пересек границу.

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СБУ допускает, что это может быть правдой, а вот Госпогранслужба отказалась от комментариев.

Другие источники в правоохранительных органах сказали журналистам "Сегодня", что запрета на въезд Моргенштерна в Украину не оформляли. А то, что он есть в списке Минкульта, – не основание для запрета на въезд. Так что теоретически это может быть правдой.

Дресс-кодовый скандал в НАУ

В Национальном авиационном университете поднялся скандал из-за дресс-кода. Преподавателям и студентам запретили носить декольте, мини-юбки, халаты, купальники и шорты.

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В университет разработали специальную памятку по внешнему виду студентов и преподавателей. Кроме основных требований, таких как опрятность, под запрет попали и рубашки слишком яркие и блузы декольтированные. Макияж – сдержанный, юбка – не выше 10 сантиметров от колена.

В Чернобыле обнаружили "Глаз Полесья"

Озеро в Чернобыльском заповеднике. Фото: Денис Вишневский

В Чернобыльском заповеднике нашли озеро почти идеальной формы, его назвали "Глаз Полесья". Его заметили во время облета прошлогодних пожарищ, этот участок ранее не исследовали.

Тихановская встречалась с Зеленским

Реклама Тихановская и Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Официальной встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской еще не было, но они уже знакомы лично.

По ее словам, они пересекались с Зеленским на мероприятии в Литве.