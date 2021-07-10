Моргенштерн "приехал" в Украину, а в Боярке поезд сошел с рельс – главные новости СЕГОДНЯ

Главные новости 10 июля. Коллаж "Сегодня"
В субботу, 10 июля, в Сети массово обсуждают, приехал ли российский рэпер Моргенштерн в Украину, в Киевской области поезд сошел с рельс, а Светлана Тихановская рассказала о неформальной встрече с Зеленским.
"Сегодня" собрали главные новости дня.
Авария поезда под Киевом
В Боярке Киевской области вагон поезда сошел с рельс. В результате много рейсов задерживаются, также образовались пробки и на дороге возле переезда.
Из-за аварии снесло опоры контактной сети. На место сразу же выехал восстановительный поезд – ведутся ремонтные работы.
Моргенштерн заявил, что приехал в Украину
Скандальный российский исполнитель Моргенштерн заявил, якобы находится в Украине. Он опубликовал видео на фоне подсолнечного поля и сказал, что пересек границу.
СБУ допускает, что это может быть правдой, а вот Госпогранслужба отказалась от комментариев.
Другие источники в правоохранительных органах сказали журналистам "Сегодня", что запрета на въезд Моргенштерна в Украину не оформляли. А то, что он есть в списке Минкульта, – не основание для запрета на въезд. Так что теоретически это может быть правдой.
Дресс-кодовый скандал в НАУ
В Национальном авиационном университете поднялся скандал из-за дресс-кода. Преподавателям и студентам запретили носить декольте, мини-юбки, халаты, купальники и шорты.
В университет разработали специальную памятку по внешнему виду студентов и преподавателей. Кроме основных требований, таких как опрятность, под запрет попали и рубашки слишком яркие и блузы декольтированные. Макияж – сдержанный, юбка – не выше 10 сантиметров от колена.
В Чернобыле обнаружили "Глаз Полесья"
Озеро в Чернобыльском заповеднике. Фото: Денис Вишневский
В Чернобыльском заповеднике нашли озеро почти идеальной формы, его назвали "Глаз Полесья". Его заметили во время облета прошлогодних пожарищ, этот участок ранее не исследовали.
Тихановская встречалась с Зеленским
Тихановская и Зеленский. Коллаж "Сегодня"
Официальной встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской еще не было, но они уже знакомы лично.
По ее словам, они пересекались с Зеленским на мероприятии в Литве.