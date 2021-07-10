Моргенштерн в Украине – Госпогранслужба отказалась от комментариев

В Госпогранслужбе отказались разглашать информацию о пересечении границы Моргенштерном / Фото: коллаж "Сегодня"

В Госпогранслужбе заявили, что не распространяют информацию о въезде/ невъезде российского рэпера Моргенштерна в Украину.

Об этом сообщает "Сегодня".

"ГПСУ не имеет права разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами. Мы действуем в соответствии с законодательством. Если в отношении иностранца действует запрет въезда вынесенный уполномоченным государственным органом, то такое лицо не может пересечь границу на въезд в Украину. В случае отсутствия такого запрета рассматривается вопрос по оформлению граждан на въезд в нашу страну в соответствии с нормами законодательства", – сообщили "Сегодня" в Госпогранслужбе в ответ на вопрос о том, в Украине ли Моргенштерн.

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Источники в правоохранительных органах сообщили нам, что запрета на въезд Моргенштерна в Украину уполномоченные лица не оформляли, а нахождение его данных в списке Минкульта не является основанием для запрета на въезд.

Ранее мы сообщали, что Моргенштерну запретили въезд в Украину после того, как он анонсировал несколько концертов в этом году. В конце апреля 2020 года 22-летнего Алишера внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. После этого рэпер подал иск в Окружной административный суд города Киева, чтобы ему разрешили въезд в нашу страну.

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