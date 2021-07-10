Моргенштерн въехал в Украину – СБУ допускает, что это правда

Артист похвастался, что вместе с невестой якобы пересек границу с нашей страной

СБУ проверяет возможный визит Моргенштерна в Украину. Коллаж: "Сегодня"

Скандальный российский рэпер Моргенштерн, которому запретили въезд в Украину, утверждает, что якобы попал на территорию нашей страны.

Артист опубликовал видео на фоне подсолнечного поля, где похвастался, что вместе с невестой якобы пересек границу.

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"Медовый месяц продолжается. Мы в Украине", - сказал он.

Однако никаких конкретных доказательств, что он действительно находится на территории Украины, Моргенштерн не привел.

В Службе безопасности Украины сообщили "Сегодня", что пока они выясняют, в Украине ли Моргенштерн. По данным спецслужбы, возможны два варианта: либо он блефует, либо действительно пересек границу.

"То, что он в списке Минкульта – не запрещает ему приезжать в Украину. Ведь внесение в список предполагает два варианта- запрет въезда и незапрещение въезда", – ответили нам силовики.

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Напомним, Моргенштерну запретили въезд в Украину после того, как он анонсировал несколько концертов в этом году. 22-летнего Алишера внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. После этого рэпер подал иск в Окружной административный суд города Киева, чтобы ему разрешили въезд в нашу страну.