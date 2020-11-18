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Мороз до -13, снег, магнитные бури и штормовой ветер: в Украине ухудшится погода

18 ноября, 14:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Погоду будет определять антициклон Thodo, но испортит ее атмосферный фронт северного циклона

В ближайшие два дня в Украине ожидаются сильный мороз, мокрый снег, штормовой ветер и температурные качели. Вдобавок к этому украинцев ждут еще и магнитные бури.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

По ее словам, завтра, 19 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон Thodo, а это значит, что осадков не будет. При этом комфортной погоды не ждите: с севера Европы и северо-запада будет подпирать другая воздушная масса – атмосферные фронты далекого северного циклона, что приведет к штормовому ветру в западных и северных областях нашей страны.

  • Ночью на востоке 7-13 градусов мороза, на западе – 1-3 тепла. На остальной территории 0-5 мороза.
  • Днем в большинстве областей 0-5 тепла, на востоке – до 3 мороза. На западе 5-10 градусов тепла.
  • На дорогах местами уже скользко – местами гололедица.
  • В Киеве будет сухо, ветрено и холодно: ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, а днем в четверг 2-3 тепла.
  • В пятницу, 20 ноября, атмосферный фронт испортит погоду – будут дожди и мокрый снег, в том числе и в Киеве.

Синоптик также предупредила, что в ближайшие дни ожидаются магнитные бури.

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Напомним, 17 ноября Киев присыпало первым снегом. "Заметало" целый вечер во всех районах столицы. Температура упала до двух градусов мороза, что не позволило снегу превратиться в слякоть.

Видео: Сегодня
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Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой. По ее словам, будет теплее обычного, но без аномального потепления.

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погода Мороз снег магнитные бури прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

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