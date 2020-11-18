Мороз до -13, снег, магнитные бури и штормовой ветер: в Украине ухудшится погода

Погоду будет определять антициклон Thodo, но испортит ее атмосферный фронт северного циклона

В ближайшие два дня в Украине ожидаются сильный мороз, мокрый снег, штормовой ветер и температурные качели. Вдобавок к этому украинцев ждут еще и магнитные бури.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

По ее словам, завтра, 19 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон Thodo, а это значит, что осадков не будет. При этом комфортной погоды не ждите: с севера Европы и северо-запада будет подпирать другая воздушная масса – атмосферные фронты далекого северного циклона, что приведет к штормовому ветру в западных и северных областях нашей страны.

Ночью на востоке 7-13 градусов мороза, на западе – 1-3 тепла. На остальной территории 0-5 мороза.

Днем в большинстве областей 0-5 тепла, на востоке – до 3 мороза. На западе 5-10 градусов тепла.

На дорогах местами уже скользко – местами гололедица.

В Киеве будет сухо, ветрено и холодно: ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, а днем в четверг 2-3 тепла.

В пятницу, 20 ноября, атмосферный фронт испортит погоду – будут дожди и мокрый снег, в том числе и в Киеве.

Синоптик также предупредила, что в ближайшие дни ожидаются магнитные бури.

В тренде Оргкомитет определил лучший эскиз большого Государственного Герба Украины

Напомним, 17 ноября Киев присыпало первым снегом. "Заметало" целый вечер во всех районах столицы. Температура упала до двух градусов мороза, что не позволило снегу превратиться в слякоть.

Видео: Сегодня

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой. По ее словам, будет теплее обычного, но без аномального потепления.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама