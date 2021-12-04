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Мороз и местами дождь: прогноз погоды на 4 декабря (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
4 декабря, 06:01
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В Киеве небольшая облачность, без осадков
В восточных и южных областях ночь и день пройдут без морозов. Коллаж "Сегодня"
В восточных и южных областях ночь и день пройдут без морозов. Коллаж "Сегодня"

В Украине в субботу, 4 декабря, будет облачная и дождливая погода на юге и востоке страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе Украины 4 декабря будет холоднее всего, но сухо и без осадков. Однако ночью в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях возможны сильные морозы – -13...-9. Днем столбики термометра поднимутся максимум до +2 градусов. Такой же погода будет и в северных и центральных областях, однако ночью морозы будут несколько слабее.

В восточных и южных областях ночь и день пройдут без морозов, но с дождями и мокрым снегом.

В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3…-1 °С, днем -1…+1 °С.

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Укргидрометцентр: Будет мокрый снег, ветры и туманы

Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко, декабрь приблизит нас к настоящей зиме, но это может быть в самом конце месяца.

"Таких суровых морозов, как в прежние годы, не ожидается, минус 20 градусов в декабре возможны, но маловероятны, – говорит Анатолий Прокопенко. – Среднемесячная температура – от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, это близко к норме (то есть декабрь окажется холоднее ноября на 5-7 градусов – Авт.).

Снег в декабре также теперь выпадает не везде и не каждый год. В Карпатах, северных, западных и восточных регионах снег к концу месяца ляжет, в южных областях и в Крыму выпадет, но растает".

Анатолий Прокопенко отметил особенность теперешних теплых зим – это активизация южных и юго-западных циклонов, которые приводят к сильным ветрам, вьюгам, налипанию мокрого снега. Все это возможно в декабре. Еще одна неприятность – резкие колебания температуры, приводящие к туманам, особо опасным при движении по автодорогам.

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Осадков в декабре выпадет в среднем 33-78 мм, в горах местами 81-105 мм, это в пределах нормы, за исключением северо-восточных областей (Черниговщина, Сумщина), там снега меньше нормы. В пересчете на "чистый" снег – от 30-80 см в среднем по стране до одного метра в Карпатах.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в декабре составляет 38 градусов мороза (Львовская, Черновицкая, Ивано-Франковская обл.), в Крыму – 19 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры – 18 градусов тепла, в Крыму до 25 градусов тепла.

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