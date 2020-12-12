Мороз и мокрый снег: какой будет погода 12 декабря

Пока Киев приходит в себя после ледяного апокалипсиса, сегодня погода в Украине будет пасмурной и неприветливой. Почти во всех областях будет падать дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В центральных и восточных областях синоптики прогнозируют минусовую температуру. Так, на западе температура воздуха составит 0... +6 градусов. Целый день будет падать мокрый снег с дождем. Ветер восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных и Днепропетровской областях местами порывы 15-20 м/с.
На востоке синоптики также прогнозируют осадки. Столбик термометра опустится до -1… -3 градусов.
На севере страны температура составит -1… -3 градусов. Дождь со снегом будет падать во всех областях, кроме Сумщины. На юге, традиционно, будет теплее. Воздух прогреется до +2... +6 градусов.
В центральных областях температура воздуха составит -1... +1 градусов. Также возможны осадки.
В Киеве 12 декабря ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, гололед. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.
Как сообщал сайт "Сегодня", директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказывал, какой ждать зимы. Процесс общего потепления для Украины продолжается, и ничто его не остановит, говорит синоптик.
Ранее мы писали, что украинцев ждет зимнее бабье лето – народный синоптик дал прогноз на декабрь.
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