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Мороз и мокрый снег: какой будет погода 12 декабря

12 декабря, 07:28

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь

Пока Киев приходит в себя после ледяного апокалипсиса, сегодня погода в Украине будет пасмурной и неприветливой. Почти во всех областях будет падать дождь.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В центральных и восточных областях синоптики прогнозируют минусовую температуру. Так, на западе температура воздуха составит 0... +6 градусов. Целый день будет падать мокрый снег с дождем. Ветер восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных и Днепропетровской областях местами порывы 15-20 м/с.

На востоке синоптики также прогнозируют осадки. Столбик термометра опустится до -1… -3 градусов.

На севере страны температура составит -1… -3 градусов. Дождь со снегом будет падать во всех областях, кроме Сумщины. На юге, традиционно, будет теплее. Воздух прогреется до +2... +6 градусов.

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В центральных областях температура воздуха составит -1... +1 градусов. Также возможны осадки.

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В Киеве 12 декабря ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, гололед. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.

Как сообщал сайт "Сегодня", директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказывал, какой ждать зимы. Процесс общего потепления для Украины продолжается, и ничто его не остановит, говорит синоптик.

Ранее мы писали, что украинцев ждет зимнее бабье лето – народный синоптик дал прогноз на декабрь.

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