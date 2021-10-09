Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Финляндия - Украина: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Фьюри - Уайлдер: онлайн 👊 Нападение в "Укрэксимбанке"
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Мороз и сильный ветер: температура в Карпатах упала до -9 градусов

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
9 октября, 14:22
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поп Иван имеет высоту 2028 м, это одна из самых высоких вершин украинских Карпат
В Карпатах зафиксировали 9 градусов мороза
В Карпатах зафиксировали 9 градусов мороза / Фото: Коллаж: Сегодня

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах 9 октября зафиксировали -9° градусов.

Об этом пишет Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Реклама

По состоянию на утро 9 октября на горе Поп Иван Черногорский – одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей – был восточный ветер 18 м/с.

Температура воздуха снизилась до 9° мороза.

Прогноз погоды на 9 октября

Погода в Украине в субботу, 9 октября, будет солнечной и немного прохладной. В то же время столбики термометров ночью в большинстве областей опустятся до отметки 0...+2 градуса, а кое-где будет даже -3 градуса.

Реклама
  • Так, на западе будет от +10 до +15 в дневное время, а ночью от +1 до +4 градусов.
  • В центральных областях будет от +11 до +14 градусов днем, а ночью от 0 до +4 градусов.
  • На севере страны прогнозируют от +10 до +14 днем, а ночью от 0 до +3 градусов.
  • В восточных областях ожидается от +12 до +14 тепла днем, а ночью от 0 до +5 градусов.
  • На юге Украины столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов днем, а ночью от +4 до +7.

Ясная погода продержится в Киеве совсем недолго в утреннее время, а уже днем небо покроется тучами, +11...+13 градусов.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

9 октября 1991. В Киеве продолжается демонтаж памятника Владимиру Ленину на Майдане Независимости...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

82 691

заболело за неделю в Украине

+39%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять