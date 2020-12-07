Мороз и солнце: прогноз на 7 декабря (карта)

Теплее всего будет в Ужгороде

В Украине сегодня, 7 декабря, будет преимущественно облачно с прояснениями. По всей территории страны без осадков.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, в восточных областях температура воздуха составит от минус 3 до нуля, а в северных столбики термометров покажут от минус 4 до одного градуса тепла.

На западе страны температура воздуха установится на уровне от минус 2 до 2 градусов с отметкой плюс. Теплее всего будет в Ужгороде, там столбики термометров поднимутся до 11 градусов тепла.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от минус 1 до 2 градусов выше нуля.

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Кроме того, в западных и южных областях Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий. Порывы ветра достигнут 17-22 м/с (II уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Ранее мы сообщали, что директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой ждать зимы. В целом она не будет сильно холодной и снежной. Он добавил, что зимой можно ожидать температурные качели.

Также напомним, в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до минус десяти градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

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