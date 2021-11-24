Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Морозно, но сухо: где в Украине ожидать минусовой температуры (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
24 ноября, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кроме мороза, ожидаются порывы ветра до 12 м/с
В этот день столбики термометров выше 6 градусов тепла не поднимутся/Коллаж: Сегодня
В этот день столбики термометров выше 6 градусов тепла не поднимутся/Коллаж: Сегодня

В среду, 24 ноября, в Украине прогнозируют сухую погоду. В то же время в стране будет холодно.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Реклама

В течение дня на территории Украины ожидается переменная облачность. Ветер — 7-12 м/с.

На западе температура составит 3-6 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от -1 до +2 градусов.

В северных регионах температура составит 1-6 градусов тепла. На юге — +1-6 градусов.

Реклама

В Киеве осадков не прогнозируют, 2-4 градуса тепла, а в Симферополе тоже будет сухо, +4-6 градусов.

Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодание, снег будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

Реклама

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Фото дня

Смотрите! Как выглядела Одесса много лет назад

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

23 ноября 1991. К действующим денежным нормам расходов на питание чернобыльцев будет прибавляться от 1 рубля 12 копеек до 2 рублей 76 копеек в зависимости от возраста...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

108 387

заболело за неделю в Украине

-21%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.86

Российский рубль (₽)

0.3578

Евро (€)

30.24

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять