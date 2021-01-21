Морозов до -20 уже не будет: синоптики дали прогноз на февраль

Последний месяц зимы отметится погодными качелями, ситуация будет меняться едва ли не каждые два-три дня

Морозы отступают, и в Украину снова возвращается "весна". Уже с сегодняшнего дня по всей территории страны почувствуем потепление, холод задержится только в восточных регионах. Чего ожидать в феврале и вовремя ли наступит весна, узнавала у синоптиков корреспондент "Сегодня" Ирина Каминская.

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Морозы до -20 и кучи снега – почти неделю украинцы наслаждались настоящей зимой. А вот последний месяц зимы попытается угодить всем, говорят в Укргидрометцентре, ведь февраль отметится погодными качелями.

"Средняя температура февраля от 0 до -3 градусов. День-два – холодно, потом день-два – тепло", – говорит синоптик Владислав Билык.

Видео: Сегодня

Но морозов до -20 больше не будет, говорят синоптики. Потепление на днях ощутят жители всех регионов страны.

"Постепенно в Украину заходит порция теплого воздуха с юго-запада. В пятницу на западе мокрый снег будет переходить в дождь, и в воскресенье по всей Украине какие-то небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом", – рассказал Билык.

Народный синоптик Леонид Горбань отмечает, что февраль будет щедрым на осадки. Это, по его словам, спасет аграриев от засухи.

"Снег с дождем 2-3 (февраля), потом снег 6-7-го, потом снег с дождем 9-13-го. Если по северо-востоку – это будет снег, южнее – дождь, на западе тоже дождь", – сказал он.

Народные синоптики прогнозируют в этом году раннюю весну, первое существенное потепление почувствуем в 20-х числах февраля.

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