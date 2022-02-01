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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Морозы отступают? Где завтра в Украине будет "плюс"

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 19:00
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Днем температура воздуха может максимально подняться до 7 градусов выше нуля
Снег и мокрый снег пройдут завтра в западных областях Украины / Коллаж "Сегодня"
Снег и мокрый снег пройдут завтра в западных областях Украины / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 2 февраля, будет морозной, но только ночью. Днем максимально температура воздуха поднимется до 7 градусов выше нуля. Также в некоторых областях стоит ожидать осадки.

Об этом сообщает Наталия Диденко.

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Ночью ожидается от -10 до -4 градусов, но на юге, а также в Донецкой и Луганской областях будет около нуля. Днем в большинстве областей температура воздуха поднимется до 3 градусов тепла, а вот в южной части столбики покажут +7 градусов.

Снег и мокрый снег пройдут завтра в западных областях Украины. Также осадки будут на востоке, юго-востоке, в южной части, Кропивницком и Днепре с районами. Остальные области будут без осадков.

В Киеве завтра, 2 февраля, снега или дождя не ожидается. Ветер юго-западный и порывистый. Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов, а днем покажут около 0 градусов.

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