Морозы отступают: когда в Украину вернется тепло – дата

Сильные морозы в Украине отступят уже через несколько дней. В пятницу, 24 декабря, синоптики прогнозируют плюсовую температура воздуха.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
24 декабря
На западе столбики термометров будут колебаться от 0 до +4 градусов. На востоке стоит ожидать от 0 до +1 градуса тепла.
Далее по теме
В северных регионах — от -3 до +1 градуса. На юге будет от -1 градуса до +5 градусов тепла.
25 декабря
На западе столбики термометров будут колебаться от -1 до +6 градусов. На востоке стоит ожидать до +2 градусов тепла.
В северных регионах — от -1 до +1 градуса. На юге будет 4-9 градусов тепла.
26 декабря
В этот день в Украину вернутся небольшие морозы, но они уже будут не такими сильными.
На западе столбики термометров будут колебаться от -4 до -1 градуса. На востоке стоит ожидать до -5 градусов.
В северных регионах — от -4 до -2 градусов. На юге будет 0-6 градусов тепла.
Карпаты атакуют морозы
Температура воздуха на горе Поп Иван опустилась до -21 градуса. Ветер западный, северо-западный 14 м/с, а также облачная погода, но с прояснениями.
За последние два дня в Карпатах выпало более 50 см свежего снега. Местами есть передувы выше метра.
Читайте также
- Украину накрыли опасные снегопады и бури. Жители трех областей остались без света
- В Карпатах встретили настоящий зимний рассвет.