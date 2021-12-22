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Морозы отступают: когда в Украину вернется тепло – дата

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
22 декабря, 14:14
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Столбики термометров поднимутся до 9 градусов тепла
Какая погода будет в Украине / Коллаж "Сегодня"
Какая погода будет в Украине / Коллаж "Сегодня"

Сильные морозы в Украине отступят уже через несколько дней. В пятницу, 24 декабря, синоптики прогнозируют плюсовую температура воздуха.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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24 декабря

На западе столбики термометров будут колебаться от 0 до +4 градусов. На востоке стоит ожидать от 0 до +1 градуса тепла.

В северных регионах — от -3 до +1 градуса. На юге будет от -1 градуса до +5 градусов тепла.

Погода на 24 декабря в Украине. Скрин: сайт "Укргидрометцентр"
Погода на 24 декабря в Украине. Скрин: сайт "Укргидрометцентр"

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25 декабря

На западе столбики термометров будут колебаться от -1 до +6 градусов. На востоке стоит ожидать до +2 градусов тепла.

В северных регионах — от -1 до +1 градуса. На юге будет 4-9 градусов тепла.

Погода на 25 декабря в Украине. Скрин: сайт "Укргидрометцентр"
Погода на 25 декабря в Украине. Скрин: сайт "Укргидрометцентр"

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26 декабря

В этот день в Украину вернутся небольшие морозы, но они уже будут не такими сильными.

На западе столбики термометров будут колебаться от -4 до -1 градуса. На востоке стоит ожидать до -5 градусов.

В северных регионах — от -4 до -2 градусов. На юге будет 0-6 градусов тепла.

Погода на 26 декабря в Украине. Скрин: сайт "Укргидрометцентр"
Погода на 26 декабря в Украине. Скрин: сайт "Укргидрометцентр"

Карпаты атакуют морозы

Температура воздуха на горе Поп Иван опустилась до -21 градуса. Ветер западный, северо-западный 14 м/с, а также облачная погода, но с прояснениями.

За последние два дня в Карпатах выпало более 50 см свежего снега. Местами есть передувы выше метра.

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