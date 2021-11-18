Морозы со снегом или слякоть? Какой погоды ждать этой зимой – прогноз

Зима в Украине будет теплой, но также синоптики обещают и периодические морозы.
Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в материале сайта "Сегодня".
Снега не ждать?
Средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода, утверждает синоптик. Декабрь окажется достаточно теплым.
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Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит Николай Кульбида.
Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но если сравнивать с зимами, которые были 30-40 лет назад, нынешние морозные периоды окажутся кратковременными.
Когда будет снег в Киеве?
В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.
С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1-3 градусов. В связи с похолоданием прогнозируют и первый снег.
Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.
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