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На Украину надвигается мощный циклон. Где ждать дождей и гроз (карта)

30 апреля, 07:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды в Украине на 30 апреля – где будет теплее всего, а где пройдут дожди – карта

В Украине сегодня, 30 апреля, во всех областях потеплеет еще на несколько градусов, местами будет облачно, а в западных и северных регионах ожидаются грозы.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 17 до 20 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 16 до 19 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 17 до 20 градусов выше нуля.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 14 до 19 градусов тепла.

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На Украину надвигается мощный циклон. Где ждать дождей и гроз (карта)

Ранее мы сообщали, что 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом.

Также напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ждет Украину в мае и когда наконец-то порадуемся настоящему теплу.

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