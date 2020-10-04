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Мощный циклон Brigitte: какой будет погода в понедельник в Украине

4 октября, 19:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Циклон Brigitte охватил значительную часть Европы дождями

Дождей в Украине завтра будет мало, атмосферный фронт заденет только западные области.

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Об этом рассказала в Facebook Наталья Диденко.

Так, дожди могут быть в Винницкой, Житомирской, Одесской и Николаевской области.

Температура воздуха завтра составит 19-24 градусов.

"Мощный циклон Brigitte охватил значительную часть Европы дождями, сильным ветром и свежим воздухом. Восточный антициклон блокирует доступ осадков в Украину. И поскольку Украина – на пересечении атмосферных путей, поэтому из-за противостояния циклона и антициклона у нас ожидается порывистый, сильный, порой штормовой ветер восточного направления", – говорится в сообщении.

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В Киеве понедельник также будет теплым, дневная температура воздуха будет колебаться до 20 градусов. Дождей не предвидится.

Ближайший дождь в столице вероятный 7 октября, а следующие выходные обещают быть солнечными, с температурой воздуха 17-19 градусов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине первые дни октября будут облачными и дождливыми.

Напомним, в Одесской области недавно пронесся большой смерч:

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Видео: Telegram-канал/Х Одесса

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Киев погода циклон Украина

Источник: Сегодня

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