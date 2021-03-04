Мощный драйв с L2: выгода 30 000 грн при предварительном заказе модели HAVAL H6 нового поколения

Автомобильные инновации становятся ближе благодаря бренду HAVAL. С 1 марта HAVAL в Украине открывает предварительный заказ модели HAVAL H6 нового поколения и предлагает сервис персонализированного подбора авто через онлайн-конфигуратор. Воспользовавшись услугой предварительного заказа, вы сможете приобрести Н6 нового поколения с выгодой 30 000 грн*, подобрать цвет, интерьер и конфигурацию в соответствии с вашими пожеланиями, а также одними из первых получите опыт автономного вождения уровня L2.

Созданный на новой интеллектуальной платформе L.E.M.O.N., новый HAVAL H6 демонстрирует технологическую силу бренда и превосходит ожидания по уровню безопасности, комфорта и интеллектуального вождения. Благодаря интеллектуальной безопасности и интеллектуальному управлению, за рулем данного автомобиля вы получите инновационный опыт автономного вождения уровня L2.

В Украине цена на HAVAL H6 третьего поколения в комплектации Comfort с 2.0.-л бензиновым двигателем (204 л.с.) и 7DCT стартует от 670 306 грн**. Уже в базовой версии модель оснащена такими опциями как Auto Hold, система Старт-Стоп, ESP от Bosch, система торможения от дополнительного столкновения (SCM), система контроля торможения в поворотах (CBC), система защиты от опрокидывания (RMI), система экстренного торможения (ВА), помощь при подъеме (HHC), помощь при спуске (HDC), система приоритета педали тормоза (BOS), система контроля давления и температуры в шинах (TPMS), камера заднего вида, система обнаружения усталости водителя, функция предупреждения о превышении скорости, 10.25-дюймовая панель приборов, 10.25-дюймовый экран мультимедийной системы, поддержка Android Auto и Apple Carplay.

В более высоком исполнении – комплектации Medium новый Н6 можно приобрести по цене от 712 530 грн**. В средней комплектации добавляются опции, которые значительно повышают уровень комфорта и безопасности. Среди них – электропривод крышки багажника, интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (АСС), система экстренного торможения при опасном обнаружении пешеходов и велосипедистов (AEB-P, AEB-Bike), система экстренного торможения при обнаружении препятствия на перекрестке (AEB-Crossroad), система распознавания дорожных знаков (TSR), система удержания в центре полосы движения (LCK), а также система помощи при движении в пробке (TJA).

Топовая версия Н6 (комплектация Тоp), которая является наиболее оснащенной, предлагается по цене от 775 866 грн**. Данная комплектация отличается панорамной крышей, системой кругового обзора, автоматической вспомогательной системой при парковке, системой предупреждения о столкновении и препятствии сзади (RCW), мониторингом слепых зон, системой предупреждения о поперечном движение позади, предупреждением столкновения при открытии дверей (DOW), функцией умного уклонения и аварийного удержания в полосе движения (ELK). Кроме этого, в данной версии появляется функция голосового управления, 12.3-дюймовый экран мультимедийной системы и проекционный дисплей HUD.

Модель H6 нового поколения доступна для предварительного заказа как в переднеприводной, так и полноприводной версии. Выбрать цвет, вариант интерьера и необходимую комплектацию, а также отправить заказ вы сможете, воспользовавшись услугой онлайн-конфигуратора на официальном сайте.

Больше информации о Н6 нового поколения на haval-ukraine.com

*Под выгодой 30 000 грн имеется в виду разница в размере 30 000 грн между регулярной ценой на модель HAVAL H6 нового поколения, которая установлена на день приобретения автомобиля, и специальной ценой на модель HAVAL H6 нового поколения, которая действует при условии предварительного заказа автомобиля в производстве и осуществления предоплаты в размере от 30% стоимости автомобиля. Срок поставки автомобиля составляет до 120 дней. Предложение действует с 01.03. по 30.04.2021 года в официальной дилерской сети HAVAL. Перечень и контакты дилерских центров HAVAL вы найдете по ссылке https://haval-ukraine.com/ua/dealers.html. Детали предложения уточняйте у менеджеров в автосалоне.

**Цены указаны по состоянию на 12.02.2021 года. Актуальную цену уточняйте у менеджеров по продаже в автосалоне HAVAL.

L2 (ЭЛЬ 2) – имеется в виду автономное вождение уровня L2.

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