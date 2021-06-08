Мощный ливень затопил Херсон и Харьков. На улицах "плавают" автомобили (фото, видео)

В Украине сегодня, 8 июня, резко ухудшилась погода. В частности, под удар стихии попали Харьков и Херсон. Многие улицы превратились в реки.
Видео и фото непогоды публикуют очевидцы в соцсетях.
Харьков
Харьков превратился в Венецию. Фото: коллаж "Сегодня"
Так, на проспекте Науки и проспекте Шевченко горожане наблюдали сильный град.
Ливневая канализация не справилась с большим количеством воды на перекрестке Кацарской и Дмитриевской. Машины "плывут" по дороге.
Кроме того, жильцы дома на улице Тринклера, 7, пожаловались, что подтопило даже подъезд.
В целом подтопления разного уровня наблюдаются в большинстве районов города.
Сообщается, что в городе образовались значительные пробки на дорогах из-за сильного ливня.
Херсон
После сильного дождя в Херсоне вода переливалась через бордюры на дорогах, а люди переходили улицу по колено в воде.
Больше всего пострадали районы в низинах. Сейчас уровень воды постепенно снижается и дороги, и тротуары возвращаются к своему привычному виду.
Напомним, ранее ливень затопил Днепр. Улицы превратились в реки, а в маршрутках протекали крыши.