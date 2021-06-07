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"Мощный магнит" для туризма – Зеленский раскрыл масштабные планы на Чернобыль

7 июня, 15:00

Виталий Семченко Виталий Семченко

Президент начал процесс ревитализации зоны отчуждения и утвердил программу развития Чернобыля на три года

Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма, а зона отчуждения – зоной возрождения.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30".

По словам главы государства, он утвердил программу развития региона на три года.

"По моей инициативе начат процесс ревитализации зоны отчуждения и утверждена программа развития Чернобыльской зоны на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом как для туризма Украины, так и всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения", – отметил он.

Планы развития ЧАЭС

В Украине не впервые говорят о необходимости развития туризма в Чернобыле. Так, в прошлом году в зоне отчуждения был запущен первый веломаршрут, который позволит посетителям зоны "увидеть уникальный мир Чернобыльского заповедника".

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Кроме того, Министерство культуры и информационной политики намерено подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ранее мы показывали, как бы выглядела Чернобыльская зона, если бы не авария. Дизайнеры "возобновили" заброшенную после Чернобыльской аварии территорию, показав, какой она должна была бы быть. Они "реставрировали" объекты в городе Припять.

Кроме того, предлагаем посетить первый виртуальный гид по Чернобыльской зоне отчуждения от "Сегодня".

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