Мощный взрыв на АЗС под Харьковом: что сейчас происходит на месте (фото)

В Харьковской области локализовали пожар на автозаправочной станции, которая возникла в результате взрыва сегодня рано утром.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По состоянию на 15:45, на автозаправке наблюдается незначительное факельное горение остатков газового конденсата из подземной емкости.
Огонь по АЗС уже не распространяется. Фото: ГСЧС
Подробности взрыва
Он раздался в 04:31 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Рай-Оленевка Харьковского района.
На АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 кубометров), в результате чего произошел взрыв. Затем огонь опрокинулся на два грузовых автомобиля, которые стояли на заправке.
Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС нет.
Под Киевом раздался мощный взрыв
Буквально сегодня в Броварах произошел взрыв на заводе.Взорвалась установка по переработке алюминия в одном из помещений завода. Произошло разрушение стены и возгорание алюминиевой пудры.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
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