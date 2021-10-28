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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Мощный взрыв на АЗС под Харьковом: что сейчас происходит на месте (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
28 октября, 16:23
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Сначала огонь распространился по заправке и опрокинулся на два грузовых автомобиля
Последствия взрыва на АЗС продолжают ликвидировать.
Последствия взрыва на АЗС продолжают ликвидировать. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области локализовали пожар на автозаправочной станции, которая возникла в результате взрыва сегодня рано утром.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По состоянию на 15:45, на автозаправке наблюдается незначительное факельное горение остатков газового конденсата из подземной емкости.

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Огонь по АЗС уже не распространяется. Фото: ГСЧС

Подробности взрыва

Он раздался в 04:31 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Рай-Оленевка Харьковского района.

На АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 кубометров), в результате чего произошел взрыв. Затем огонь опрокинулся на два грузовых автомобиля, которые стояли на заправке.

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Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС нет.

Под Киевом раздался мощный взрыв

Буквально сегодня в Броварах произошел взрыв на заводе.Взорвалась установка по переработке алюминия в одном из помещений завода. Произошло разрушение стены и возгорание алюминиевой пудры.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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